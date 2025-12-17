Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong ở Ninh Bình

Giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gia Đạt

Công an xã Bình Minh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ nữ sinh lớp 8 (ngụ xã Bình Minh) bị bạn đâm tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, chiều 16/12, giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

50-2187.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Sau khi xảy ra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Nghi phạm gây án cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với báo chí, Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận được thông tin về việc 2 nữ sinh trên có mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến một bạn tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
