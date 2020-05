Vì sao cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị bác kháng cáo

Vừa qua, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án phúc thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín cùng đồng phạm giao đất “vàng” 15 Thi Sách, quận 1 trái quy định.

Cụ thể, HĐXX nhận định tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cấp sơ thẩm. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi, vai trò của các bị cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Báo Lao Động. Hội đồng xét xử tuyên bác tất cả các kháng cáo, giữ nguyên mức án như bản sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP HCM.

Theo đó, bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường): 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Văn Út (cựu phó trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM): 5 năm tù, bị cáo Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP HCM): 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM): 3 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch UBND TP HCM) không kháng cáo, chấp nhận mức án 7 năm tù.

Theo nội dung vụ án, năm 2014, Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký một số văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách để phục vụ nghiệp vụ ngành công an.

Tuy nhiên, sau khi được UBND TP HCM giao nhà đất trên, Phan Văn Anh Vũ không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành mà hợp tác thực hiện dự án xây dựng trên khu đất 15 Thi Sách nhằm thu lợi cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín , lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TP HCM, khi tiếp nhận đề nghị về việc cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại số 15 Thi Sách đã không báo cáo Chủ tịch UBND TP HCM; không giao Ban Chỉ đạo 09 tham mưu đề xuất mà đã bút phê chỉ đạo: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục.”

Hậu quả gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 6,7 tỷ đồng và hơn 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất Nhà nước chưa thu hồi được.