Truy nã người phụ nữ trong vụ nguyên Phó chánh án TAND quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Ngày 21/5, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Hương Tâm vì có liên quan tới vụ án bị can Nguyễn Hải Nam (SN 1974, thường trú TP.Hà Nội, Phó chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, trú quận Bình Thạnh, Giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) xâm phạm chỗ ở người khác gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019.

Tâm có mối quan hệ với 2 bị can Tùng và Nam. Theo đó, ngày 19/9/2019, Tâm cùng Tùng, Nam đến nhà 29 Nguyễn Bĩnh Khiêm, quận 1 gây áp lực buộc người trong nhà ra khỏi nhà. Sau đó, Tâm cùng Tùng bế con của bà Hoàng Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) ra khỏi nhà, đưa lên xe taxi để đem đi nhưng bị ngăn cản.

Qua điều tra, công an xác định Tâm có dấu hiệu dấu hiệu của tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Hiện Tâm đã bán nhà, đi khỏi địa phương, hiện chưa rõ ở đâu. Vì thế công an truy nã đối tượng có liên quan này và tách ra xử lý sau khi bắt được.

Công an đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Tâm đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, hãy báo ngay cho Công an TPHCM, địa chỉ 268 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Theo kết luận điều tra, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không có nhà, bị can Tùng, Nam cùng một số người khác đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi; không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.

Tại công an, Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, công an đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Ngoài hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, bị can Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam được xác định còn có hành vi bế các con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên xe taxi để đưa đi nơi khác; có dấu hiệu của tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau.