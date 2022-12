Vì sao 3 cán bộ Công ty tang lễ Hoàng Long bị khởi tố?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Hoa (33 tuổi) - nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ; Trần Thị Hoan (46 tuổi) - nhân viên thu ngân và Đỗ Minh Tiến (35 tuổi) nhân viên văn phòng kiêm kế toán, Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Phạm Thị Hoa.

Ba bị can trên là những người có chuyên môn, am hiểu pháp luật về tài chính, kế toán. Tuy nhiên, khi được bị can Trần Đình Giao – khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long chỉ đạo sử dụng chữ ký số khi không có sự đồng ý của bà Vũ Thị Kim Quy - người đại diện theo pháp luật của Công ty để xuất hóa đơn điện tử và kê khai, báo cáo thuế là trái quy định của pháp luật, các bị can này đã không tham mưu để ngăn chặn sai phạm mà vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Trần Đình Giao.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phạm Thị Hoa, Trần Thị Hoan và Đỗ Minh Tiến đồng phạm với bị can Trần Đình Giao về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đình Giao – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản (Nam Định) xảy ra từ tháng 10/2019.

Trước đó, tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong quá trình điều hành hoạt động Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, ông Trần Đình Giao đã tự ý cho khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị lẫn Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, trụ sở đặt tại công viên nghĩa trang Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Công ty này cũng là đơn vị quản lý hoạt động hỏa táng tại công viên nghĩa trang Thanh Bình mà thời gian qua Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Thái Bình đã truy tố, đưa ra xét xử hai vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến việc bảo kê hoạt động hỏa táng tại đây. Trong đó, có vụ án liên quan "trùm giang hồ" Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") gây rúng động dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi phạm tội của Trần Đình Giao và các đồng phạm.

