Chủ tịch Công ty Hoàng Long liên quan gì tới vợ chồng Đường 'Nhuệ'?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Giao (SN 1963; trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, Công ty dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012. Trong những năm qua, công ty này dính tới những lùm xùm liên quan tới hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, gây bức xúc dư luận. Cá nhân Trần Đình Giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty. Công ty tang lễ Hoàng Long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định. Trần Đình Giao tự ý điều hành Công ty tang lễ Hoàng Long trong khi không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Công ty Hoàng Long chỉ có 1 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long) giữ. Tuy nhiên, Trần Đình Giao đã tự ý thuê khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua.

Trước khi bị khởi tố, ông Giao còn được xác định có mối quan hệ với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 51 tuổi, quê Thái Bình) và liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản đã bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử hồi tháng 11/2021. Trong vụ án này, Đường "Nhuệ" được xác định là chủ mưu, bị tuyên phạt 15 năm tù. (Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam) Theo tài liệu vụ án, cuối tháng 8/2016, Công ty Hoàng Long ký hợp đồng với Công ty Thành Phát làm đại lý độc quyền dịch vụ hoả táng ở Thái Bình. Công ty Thành Phát có nhiệm vụ nhận thông tin ca hoả táng từ cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình để báo sang Đài hoá thân hoàn vũ Thanh Bình tại Nam Định do Công ty Hoàng Long quản lý. Cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh (42 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) rủ bạn mở dịch vụ tang lễ hoả táng. Tuy nhiên, do đã ký hợp đồng độc quyền dịch vụ hoả táng với Công ty Thành Phát nên Đài Thanh Bình không nhận ca hoả táng của các đơn vị khác. Người này sau đó nhờ Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") tới văn phòng Công ty Thành Phát để nói chuyện. Sau đó, Đường và anh Minh được giới thiệu sang Nam Định gặp ông Giao để hỏi ý kiến. Khi hai người tới gặp, ông Giao đồng ý cho anh Minh mở dịch vụ tại TP Thái Bình, đồng thời ngỏ ý nhờ Đường đứng ra hỗ trợ Thành Phát quản lý địa bàn, không để các đơn vị dịch vụ tranh chấp nhau. Sau khi Đường đồng ý, ông Giao tổ chức cuộc họp và giới thiệu Đường với vai trò giúp đỡ văn phòng Thành Phát cho đại diện các đơn vị dịch vụ tang lễ tại Thái Bình. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa và gây sức ép khác nhau, Đường cùng đàn em đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động dịch vụ tại Thái Bình. Đường sau đó tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình để đứng ra thu 500.000 đồng/ca hỏa táng. Tiền được nộp vào các ngày mùng 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng thể hiện để hợp thức hóa hành vi phạm tội, nhóm của Đường "Nhuệ" yêu cầu các đơn vị hỏa táng ký hợp đồng với Công ty Đường Dương để ràng buộc. Từ ngày 16/12/2017 tới ngày 5/4/2020, Đường cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa các ngày 17 và 18/11/2021, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường mức án 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) lĩnh 8 năm tù, Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", con nuôi Đường) phải chấp hành án 12 năm tù. (Ảnh: TTXVN) Các đàn em khác của Đường là Ninh Đức Lợi, Nguyễn Khắc Nin, Phạm Văn Úy và Quách Việt Cường lĩnh các mức án từ 8 năm đến 13 năm tù. Ông Giao được toà án triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, người này vắng mặt. >>> Xem thêm video: Để Đường Nhuệ lộng hành, ai chịu trách nhiệm? Nguồn: VTC News.

