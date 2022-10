Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long bị bắt?

Sáng 9/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Ông Trần Đình Giao.

Ông Giao bị khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành Tống đạt các Quyết định tố tụng trên và thi hành Lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao.

Theo phán quyết của bản án dân sự số 12.2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông trong Công ty tang lễ Hoàng Long, đã được TAND Cấp cao đưa ra, hiện Công ty tang lễ Hoàng Long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định.

Tuy nhiên, ông Trần Đình Giao không chấp hành bản án mà tự ý điều hành Công ty tang lễ Hoàng Long trong khi ông Giao hiện chỉ là Chủ tịch HĐQT của Công ty tang lễ Hoàng Long, không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh.

Công viên nghĩa trang Thanh Bình của Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long.

Ngoài ra, Công ty Hoàng Long chỉ có 1 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long) giữ và chuẩn bị bàn giao lại cho cơ quan thi hành án theo quyết định trong bản án dân sự trước đó. Tuy nhiên, ông Giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua.

Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Long.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác của ông T.A.P. (39 tuổi), trú thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tố cáo ông Trần Đình Giao có hành vi trốn thuế trong thời gian điều hành hoạt động công ty năm 2020, 2021. Căn cứ nội dung đơn tố giác của ông P., ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Giao kể từ ngày 29/6 đến ngày 16/10.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

