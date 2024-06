Vạn Thịnh Phát – SCB: Trương Mỹ Lan chuyển tiền rút được ra nước ngoài

Mới đây, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.



Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành bản Kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với hành vi rửa tiền, số tiền Trương Mỹ Lan , Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại; từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 - 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 Công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 1 vụ án, ngày 11/4, TAND TPHCM tuyên bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản. Các bị cáo khác bị tòa tuyên phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Bà Trương Mỹ Lan là Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết; trong đó Vạn Thịnh Phát là trung tâm, kiểm soát hoạt động các công ty còn lại. Lợi dụng chính sách của Nhà nước về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, bị cáo Lan thâu tóm Ngân hàng SCB, qua đó chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động của Ngân hàng SCB. Từ đó, biến Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính để thu hút tiền của tổ chức, cá nhân rồi rút tiền sử dụng cho mục đích riêng.

Bà Lan bị cáo buộc trong 10 năm đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản với dư nợ 677.286 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Sau khi tòa tuyên án, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.

