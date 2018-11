Ứng phó bão số 9 sắp đổ bộ: Sơ tán dân xong trước 12h00 ngày 24/11

Bão số 9 chỉ còn cách Ninh Thuận khoảng 370km



Diễn biến mới nhất về cơn bão số 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10h ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 360km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 370km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu) khoảng 560km.

Dự kiến, đến 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 70km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

Hướng di chuyển của bão số 9.

Do ảnh hưởng của bão số 9 nên ở khu vực phía Tây vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ mạnh cấp 7-8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, từ đêm nay (23/11) gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ ngày 23/11 đến 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Sơ tán dân xong trước 12h00 ngày 24/11/2018

Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00 ngày 23/11/2018, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 64.137 phương tiện/330.712 người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3.855 tàu/23.509 người hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão. Hiện các phương tiện đã nắm được thông tin của bão và đang di chuyển tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm 1.

Để ứng phó với bão, hiện tỉnh Bình Thuận đã cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải ra biển hoạt động từ 16 giờ 00' ngày 22/11/2018; tại huyện đảo Phú Quý trưa ngày 23/11. Tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 23/11 đến hết ngày 25/11.

Ngày 23/11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão và các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

Vùng ảnh hưởng của bão số 9.

Khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tầu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24h tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ đảm bảo an toàn; Sơ tán dân xong trước 12h00 ngày 24/11/2018; đối với việc cấm biển các địa phương tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể quyết định;

Các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xử lý kịp thời sự cố đối với tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của người dân; Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Bộ NN&PTNT đi kiểm tra thực tế chỉ đạo điều hành công tác ứng phó với bão và vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước...

TP HCM cấm biển từ 13 giờ ngày 23/11

Sáng ngày 23/11, Ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có công điện khẩn về việc cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển trước diễn biến của Bão số 9.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thực hiện thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu hàng, tàu vận chuyển hành khách đang hoạt động trên biển, ven biển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển trước diễn biến của Bão số 9. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 13h ngày 23/11/ 2018 cho đến khi có lệnh mới.

Thông báo cho các chủ phương tiện về diễn biến của Bão số 9 để chủ động tổ chức các biện pháp phòng, tránh, ứng phó; khẩn trương sắp xếp các tàu, thuyền đang neo đậu tại bến được an toàn trước ảnh hưởng của Bão; tuyệt đối không để người trên tàu thuyền, lồng bè, sở - đáy, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa sông, cửa biển kiên quyết không cho tàu, thuyền ra biển theo lệnh cấm này. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Công an Thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có lệnh điều động. Cảng vụ Hàng hải Thành phố hướng dẫn, sắp xếp các tàu vận tải, tàu hàng, tàu vận chuyển hành khách đi qua luồng hàng hải trên vùng biển Cần Giờ tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn.