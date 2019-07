Ứng phó bão số 2: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định đồng loạt cấm biển

Quyết liệt triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn 9 ngư dân bị chìm tàu khu vực vùng biển Hải Phòng:

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 795/CĐ-TTg chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28/6/2019.

Công điện nêu rõ, lúc 13h30 ngày 28/6/2019 tại khu vực thuộc vùng biển thành phố Hải Phòng (cách Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý) xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Pacific 01 của Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140a, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) với tàu cá NA 95899 TS bị chìm, trên tàu có 19 ngư dân ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, 9 người được cứu sống, 1 thi thể đã tìm thấy, đến nay hiện còn 9 người đang mất tích.

Để khẩn trương, kịp thời tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn 9 ngư dân đang mất tích; bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vớt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân; định vị, đánh dấu vị trí tàu chìm, không để mất dấu, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn để xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Tàu SAR 411 tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: chinhphu.vn

UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An huy động tàu cá của ngư dân, phương tiện tàu thuyền hoạt động khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, tìm kiếm 9 ngư dân còn mất tích, trôi dạt trên biển.

UBND tỉnh Nghệ An làm tốt công tác tư tưởng, thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có các ngư dân bị nạn; quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hải Phòng và cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả; các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.