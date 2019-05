Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Sáng 2-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (NV) cho phù hợp sau khi căn cứ vào chỉ tiêu và số NV ban đầu.

Từ ngày 2 đến 16 giờ ngày 8-5, học sinh (HS) có thể điều chỉnh NV của mình.

Một số trường tốp đầu giảm tỉ lệ “chọi”

Theo đó, ở lớp 10 chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số lượng đăng ký. Cụ thể, chỉ tiêu vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 740 HS, trong khi đó NV1 đăng ký vào trường là 2.812 HS, tương đương tỉ lệ “chọi” 3,8 (năm ngoái, tỉ lệ này là 4,39).

Ở lớp 10 thường, dẫn đầu là Trường THPT Gia Định với chỉ tiêu là 630 HS, số thí sinh đăng ký NV1 là 1.712, tương ứng tỉ lệ “chọi” 2,7.

Tiếp đến, Trường THPT Hùng Vương có số lượng thí sinh đăng ký NV1 là 1.849, trong khi chỉ tiêu của trường là 945 HS.

Giống như các năm, những trường thuộc tốp đầu của TP đều có số thí sinh đăng ký NV1 cao như THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trưng Vương.

Tuy nhiên, so với năm học 2018-2019, tỉ lệ “chọi” vào các trường tốp đầu năm nay có chiều hướng giảm, mặc dù chỉ tiêu các trường vẫn ổn định.

Chỉ tiêu vào Trường THPT Gia Định là 630 HS, số thí sinh đăng ký NV1 là 1.712, tương ứng tỉ lệ “chọi” 2,72 (năm ngoái, tỉ lệ này là 3,30). Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ tiêu là 645 HS, số lượng đăng ký NV1 là 1.424 HS, tỉ lệ “chọi” là 2,20, giảm so với năm ngoái (2,52). Tỉ lệ này của Trường THPT Bùi Thị Xuân là 1,84, giảm so với năm ngoái (1,94). Tương tự, ở Trường THPT Phú Nhuận, số lượng HS đăng ký NV1 vào trường giảm so với năm ngoái trong khi chỉ tiêu vẫn giữ 810. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng giảm, tỉ lệ chọi là 2,62, giảm so với năm ngoái (3,95).

Bên cạnh đó, theo bảng thống kê ban đầu, cũng có nhiều trường THPT số lượng HS đăng ký NV1 không đủ chi tiêu.

Cụ thể, Trường THPT Thủ Thiêm có chỉ tiêu 584 nhưng HS đăng ký chỉ có 429; Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm 360/194; Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 675/494; Trường THPT Nguyễn Văn Linh 540/217; Trường THPT Ngô Gia Tự 675/237; Trường THPT Vĩnh Lộc B 720/295; Trường THPT Phong Phú 675/140.

Học sinh Trường THCS Lữ Gia (quận 11) trong một buổi tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tỉ lệ “chọi” trường ngoại thành cũng cao



Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển sinh lớp 10, nhà giáo Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, cho hay: Theo bảng thống kê, năm nay số thí sinh đăng ký NV1 là 80.618 em, so với năm rồi giảm 9.000 em. Mặc dù chỉ tiêu có giảm trên 2.000 em nhưng tỉ lệ “chọi” không tăng nhiều.

Các trường có tỉ lệ “chọi” cao là THPT Gia Định 2,72; THPT Nguyễn Thượng Hiền 2,61; THPT Nam Sài Gòn 2,33; THPT Lê Quý Đôn 2,31; THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2,21.

Đặc biệt, năm nay các trường ở ngoại thành có tỉ lệ chọi cao. Lý do, những địa bàn này vừa mở trường mới, giảm chỉ tiêu trường cũ nhưng phụ huynh và HS vẫn tiếp tục đăng ký vào trường cũ. Cho nên nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng trường mới ít HS, còn trường cũ thì rơi vào căng thẳng.

Cụ thể, nhiều trường ở Hóc Môn có tỉ lệ chọi cao như THPT Nguyễn Hữu Tiến 2,26; THPT Bà Điểm 2,24; Trường THPT Lý Thường Kiệt 2,12; THPT Phạm Văn Sáng 2,10. Bên cạnh đó, trường ở khu vực Thủ Đức cũng cao như THPT Nguyễn Hữu Huân 2,03; THPT Thủ Đức 2,01.

“Vì vậy, trường nào tỉ lệ “chọi” so với năm rồi không tăng đáng kể thì các em không nhất thiết phải thay đổi NV. Đối với những trường ở ngoại thành có tỉ lệ “chọi” tăng cao như THPT Phạm Văn Sáng, THPT Bình Hưng Hòa thì nên cân nhắc thay đổi. Vì những trường này rơi vào tình huống quận/huyện mở thêm trường mới nhưng phụ huynh vẫn đăng ký trường cũ trong khi các trường này giảm chỉ tiêu, vì thế tỉ lệ “chọi” tăng lên” - ông Minh lưu ý.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm liền, cô Nguyễn Thị Bích Chi, Trường THCS Vân Đồn, quận 4, cho biết HS không nên thay đổi NV quá nhiều bởi khi chọn lựa lần đầu, các em đã lượng hết khả năng của mình. “Vì thế, các em phải thật sự cân nhắc khi điều chỉnh NV” - cô Chi nói.