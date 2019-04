Gian lận thi cử: Tâm sự của những thí sinh bị “trượt oan”

Mỗi lời kể đều nặng trĩu tâm tư, sự nuối tiếc. Phần vì các em tiếc cho nước mắt, mồ hôi của cha mẹ, phần vì các em tiếc rằng bao công sức, nỗ lực phấn đấu “dùi mài kinh sử” suốt bao năm trời cuối cùng cũng chỉ nhận lại là con số 0 trong thất vọng.

gian lận điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã được làm sáng tỏ nhưng để lại không ít những bức xúc, sự phẫn nộ, đánh mất đi niềm tin vào một kỳ thi trọng đại của đất nước. Là một thí sinh từng hai lần thi trượt trường Sỹ quan chính trị, năm 2019 em vẫn quyết tâm thi tiếp để thực hiện ước mơ còn dang dở. Bảo Ngọc – cậu học sinh lớn lên ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh tâm sự trong bức xúc, uất nghẹn khó diễn tả: "Biến 0 thành 9, từ 1 điểm/3 môn thành thủ khoa, thật khó tưởng tượng nổi. Không chỉ thí sinh thấy bức xúc mà bố mẹ chúng em cũng rất buồn. Em nỗ lực cả năm, cố gắng từng ngày một, tốn bao nhiêu tiền bạc, sức lực. Hai năm qua, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của bố mẹ đã rơi. Em thấy tiếc tất cả những điều đó".

Mời quý vị độc giả xem video: Gian lận điểm thi cử THPT 2018 tại Hà Giang

Nguồn VietNamnet.

Những thí sinh được “phù phép” điểm đã tước đi cơ hội của các em ngày đêm không ngừng phấn đấu, oằn mình nỗ lực để được chạm vào ước mơ. Nhưng tất cả đã sụp đổ trong kỳ thi THPT 2018, kẻ khóc người cười. Hai giới cực số phận hoàn toàn khác nhau kẻ ngồi trên giảng đường đại học, người chịu thiệt thòi có khi phải lam lũ với một tương lai mờ mịt, chưa biết trôi dạt về đâu.

Trường hợp trượt Học viện An ninh Nhân dân năm 2018 do thiếu 0,05 điểm của Hoàng Bá Hùng (sinh năm 1998, Nam Định) để lại bao sự nuối tiếc cho bản thân em, gia đình, thầy cô và bạn bè. Nhưng khi vụ gian lận thi cử được phơi bày đưa ra ánh sáng, Hùng đã rất sốc và tiếc. Các trường công an, quân đội đều có chỉ tiêu hạn chế, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Vậy mà riêng Học viện An ninh Nhân dân có 16 sinh viên "ngồi nhầm giảng đường" vì được nâng điểm. Hùng là một trong 16 người bị đánh cắp cơ hội, đánh cắp ước mơ.

Điểm thi của Hoàng Bá Hùng năm 2018.

Khi các sinh viên được nâng điểm bị trả về địa phương, Hùng không biết nên khóc hay cười. Vì cơ hội với mình cũng không còn nữa, chẳng biết ai sẽ trả lại công bằng cho em và những bạn cùng cảnh ngộ.

Không chỉ có Ngọc và Hùng, Phạm Long (ở Hải Phòng) cũng bị trượt nguyện vọng 1 Học viện Kỹ thuật quân sự - ngôi trường em từng ước ao, ấp ủ – vì thiếu 0,35 điểm.