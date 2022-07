Tuyên Quang: Nguyên nhân vụ người đàn ông chém Chủ tịch thị trấn

Liên quan tới vụ người đàn ông chém Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Sơn Dương cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng 21/7, ông Đinh Văn Nhu - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Dương - cho biết, người bị Tạ Quang Minh chủ đích chém bị thương là ông Lại Minh Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng Tạ Quang Minh tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Sơn Dương đã có mặt để khống chế đối tượng Minh. Tuy nhiên, người này tiếp tục dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an sau đó đã khống chế thành công đối tượng Minh và đưa về trụ sở cơ quan Công an, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng này.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lại Minh Hồng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Trao đổi với báo chí, BS Ngọc Đại Cương - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - cho biết, ông Lại Minh Hồng nhập viện vào cuối giờ chiều 20/7. Thời điểm vào viện, ông Hồng bị thương ở vùng cánh tay.

Các bác sĩđã làm phẫu thuật cho nạn nhân, tình hình sức khỏe của nạn nhân hiện tại ổn định nhưng vẫn đang phải nằm viện để được theo dõi thêm.

Hiện vụ người đàn ông chém Chủ tịch thị trấn ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.