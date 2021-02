Tin nóng ngày 9/2: Đối tượng say rượu, vác dao đuổi chém CSGT

Sát hại cụ bà 84 tuổi để cướp nhẫn vàng: Do cần tiền để tiêu xài trong dịp tết nên Đỗ Phi Hào (19 tuổi, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Hào cầm 1 cái chày bằng gỗ đi sang nhà bà Nguyễn Thị Duy (84 tuổi) ở gần dãy trọ đánh nhiều cái vào đầu dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó. Hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Hào về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Khởi tố đối tượng say rượu, vác dao đuổi chém CSGT ở Đắk Lắk: Trong lúc đang làm nhiệm vụ tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện Y Krư Êban (33 tuổi, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say xỉn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Lúc này, Y Krư Êban không chấp hành mà vác dao đuổi chém CSGT. Hôm nay, Công an huyện Cư M’gar đã khởi tố Y Krư Êban về hành vi chống người thi hành công vụ. Nữ Giám đốc tặng quà Tết cho bạn bằng pháo nổ: Tối 6/2, lực lượng chức năng đã phát hiện tiếng nổ kèm theo ánh sáng phát ra từ chung cư New Skyline, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Lực lượng Công an xác định nơi phát ra tiếng nổ và ánh sáng là căn hộ số 26xx do ông T. (SN 1985, trú Hà Đông) làm chủ hộ. Tại cơ quan Công an, ông T. cho biết, số pháo hoa nổ này được bà Vũ Thị H. (50 tuổi, là giám đốc một công ty TNHH) tặng làm quà tết. Hiện, Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 cá nhân về hành vi tặng quà Tết bằng pháo hoa nổ. Nữ 9x tung tin virus COVID-19 biến thể mới giống virus HIV: Nguyễn Ngọc Thúy, SN 1994, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội đăng tải bài viết có tựa đề: “Đọc đi và chuẩn bị cho mình, phòng khi COVID ghé thăm" với nội dung thông báo về COVID-19 biến thể mới có tính chất giống virus HIV; cách điều trị COVID-19 tại nhà khi không đến bệnh viện; các loại thuốc điều trị COVID-19… Hôm nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt Thúy tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật. BMW X6 bốc cháy khi đang đi trên đường: Trưa 9/2, ô tô BMW X6 đang lưu thông qua ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên từ phần đầu xe rồi lan ra phía sau. Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần nửa trước của chiếc xe. Rất may là không có thương vong về người trong vụ tai nạn này. Bắt tạm giam 2 đối tượng vụ vận chuyển ngoại tệ qua biên giới: Ngày 9/2, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (42 tuổi), cùng trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "buôn bán hàng cấm". Hai đối tượng khai, vận chuyển số ngoại tệ sang bên kia biên giới để giao cho một người Campuchia để kiếm lời. Bốc đầu xe SH trước Nhà Hát Lớn: Ngày 9/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt N.C.T (SN 2002, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy) và người ngồi phía sau là N.M.N (SN 2002, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ). điều khiển xe máy ‘bốc đầu’ khi tham gia giao thông tại trước Nhà Hát Lớn. Theo đó, cơ quan chức năng xử phạt xử phạt 7,8 triệu đồng đối với N.C.T về nhiều lỗi vi phạm và xử phạt 250 nghìn đồng đối với N.M.N về hành vi không đội mũ bảo hiểm; đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Sát hại cụ bà 84 tuổi, cướp tài sản để xài Tết. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

