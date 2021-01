Tướng Tô Ân Xô: Triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an ninh Đại hội, phòng COVID-19

Ngày 29/1/2021, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình và kết quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.



Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn Đại hội từ rất sớm

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ rất sớm, ngay trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Cụ thể, tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp đến phối hợp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng là những đảng viên thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thiếu tướng Tô Ân Xô.

Trên không gian mạng và vành đai an ninh từ biên giới lãnh thổ, lực lượng Công an triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội; hoạt động xâm nhập bất hợp pháp để tiến hành phá hoại manh động, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Từ cơ sở, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng dân phòng, tự quản, bảo vệ dân phố làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, mâu thuẫn bức xúc của nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực triển khai lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Y tế, Quân đội trong công tác khoanh vùng, truy vết, đưa vào cách ly đúng đối tượng, góp phần tích cực trong phòng, chống dịch bệnh.

Dù trong cam go, thử thách, đối mặt với hiểm nguy khi tấn công, trấn áp tội phạm hay khó khăn, vất vả trong rà soát, truy vết người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an luôn tận tâm, tận tụy, hết lòng, hết sức vì Đảng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đó là những hình ảnh không thể nói hết bằng lời.

Xử lý kịp thời một số đối tượng có biểu hiện “tâm thần chính trị”

Nói về những kết quả bước đầu đảm bảo an ninh trật tự, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, sau mấy ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ANTT Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm này được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, một số công dân tìm cách kéo đến khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia để khiếu kiện, một số đối tượng có biểu hiện “tâm thần chính trị” tìm cách đến khu vực tổ chức đại hội để gửi đơn xin dự đại hội, một số vụ phạm pháp hình sự, nhập cảnh trái phép, các đối tượng gia tăng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng... song lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến môi trường an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Đại hội. Lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên kiểm tra, rà soát các phương án, bố trí lực lượng, động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sử dụng các thiết bị phát wifi tiềm ẩn nguy cơ gây lây nhiễm virus, mã độc

Nói về việc, một số quy định trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại đại hội đã gây ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp của các phóng viên báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, lực lượng Công an triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn quá trình tác nghiệp của phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

“Thực tế, việc sử dụng các thiết bị phát wifi tiềm ẩn nguy cơ gây lây nhiễm virus, mã độc. Việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát sóng khi tác nghiệp tại Hội trường Đại hội tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn, trong khi điều kiện cơ sở, vật chất, hạ tầng thông tin và các điều kiện khác tại Trung tâm Báo chí đã đáp ứng rất tốt yêu cầu tác nghiệp của phóng viên” – Tướng Xô nói.

Do đó, các quy định không sử dụng thiết bị phát wifi, không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát sóng khi tác nghiệp tại Hội trường Đại hội vừa không gây ảnh hưởng, vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình tác nghiệp của phóng viên.

Theo tướng Tô Ân Xô, thực tiễn ở nhiều hội nghị quốc tế, thậm chí Trung tâm Báo chí của Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ, phóng viên đều phải tác nghiệp với những quy định ngặt nghèo do Ban Tổ chức đề ra, trong điều kiện làm việc thậm chí thấp hơn điều kiện tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn những người tiêu biểu, có sức sáng tao

Nói thêm về quan điểm về nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, trong các kỳ Đại hội Đảng, vấn đề nhân sự luôn là nội dung rất quan trọng.

Việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương do các đại biểu dự đại hội quyết định; việc lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương khóa mới quyết định.

“Tôi tin tưởng rằng, tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những đảng viên thực sự tiêu biểu, có sức sáng tạo, sức chiến đấu, có bản lĩnh chính trị, gương mẫu, nói đi đôi với làm để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là tập thể thực sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, là hạt nhân, năng lượng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến chỉ tiêu Đại hội đã thống nhất đề ra thành hiện thực” – Tướng Xô bày tỏ.

