Tướng Nguyễn Sỹ Quang: Kẻ bắt cóc bé gái, đòi tiền chuộc rất manh động

Chiều 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong vụ việc bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Long An.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian qua toàn quốc xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền, gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, triển khai lực lượng điều tra, giải cứu cháu bé với yêu cầu và mục tiêu cao nhất phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Chỉ trong 6 giờ, từ lúc cháu bé bị bắt cóc và nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện, bắt giữ được đối tượng gây án, giải cứu thành công và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đánh giá, đây là một vụ án khó, đối tượng manh động, thủ đoạn tinh vi, di biến động thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

“Việc bắt giữ đối tượng, giải cúu an toàn cháu bé, trao trả cho gia đình là thể hiện sự mưu trí, chủ động, sắc bén về nghiệp vụ, quyết liệt trong công tác đấu tranh tấn công các loại tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai”, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan Công an

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương và khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể có thành tích trong việc truy bắt kẻ bắt cóc trẻ em: Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Trước đó, chiều ngày 2/10, tại phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Sau khi xác định nghi can đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP HCM, Công an tỉnh Long An đã báo Công an TP HCM, Công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tân Phú, nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, tiến hành chốt chặn, kiểm tra người, phương tiện nghi vấn, lưu thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai với quyết tâm nhanh nhất bắt giữ đối tượng, giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, Công an huyện Tân Phú đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1989, thường trú tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) trên xe khách Phương Trang, biển số 50F-047.28 chạy tuyến TPHCM đi TP Đà Lạt.

Qua đấu tranh, bước đầu Sơn khai nhận, Sơn và cha của bé gái Lê Mộc Ch (sinh năm 2020, TP.Tân An, tỉnh Long An) có quen biết nhau. Do nợ nần túng quẫn, Sơn nảy sinh ý định bắt cóc con gái của bạn để đòi tiền chuộc.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho các đơn vị

Sáng 2/10, Sơn đến trường mầm non ở TP Tân An (tỉnh Long An) đón bé gái chở đến một khách sạn ở TP Thủ Đức rồi nhắn tin cho người nhà yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản nếu không sẽ giết cháu bé.

Do sợ đối tượng sát hại cháu, gia đình cháu Ch đã chuyển cho đối tượng số tiền 1 tỷ đồng vào số tài khoản. Sau đó, đối tượng đã gửi cháu C tại khách sạn An Phú ở phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, đối tượng Sơn liên tục di chuyển qua nhiều phương tiện, nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi đối tượng Sơn di chuyển đến địa bàn huyện Tân Phú thì bị lực lượng Công an huyện Tân Phú phát hiện, bắt giữ. Sau khi khai thác lời khai của đối tượng, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM kịp thời giải cứu cháu Lê Mộc Ch. an toàn.

Hiện, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã được di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.