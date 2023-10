Lời khai nghi phạm bắt cóc con gái của bạn thân, đòi chuộc 2 tỷ

Chiều 3/10, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989), ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi "bắt cóc trẻ em".



Nguyễn Thanh Sơn là nghi phạm bắt cóc cháu L.M.C (3 tuổi, trú tại phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An, con của anh Lê Trọng Tuyển, bạn thân của Sơn) để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng .

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, do nợ tiền không có khả năng chi trả nên Sơn nảy sinh ý định bắt cóc con của bạn mình để đòi tiền chuộc.

Do Sơn và gia đình anh Tuyển (cha bé C) chơi với nhau khá thân nên đối tượng thường xuyên qua nhà chơi. Sơn vẫn đón con mình và đón luôn con của anh Tuyển nên cô giáo trường mầm non không mảy may nghi ngờ.

Để thực hiện việc bắt cóc cháu L.M.C, khoảng 15h ngày 2/10, Sơn thuê xe ô tô đến Trường Mầm non A.V (thuộc phường 6, thành phố Tân An) để đón con, đồng thời đề nghị cô giáo cho đón thêm cháu L.M.C (do trước đó đối tượng có đón con cùng với cháu L.M.C nên cô giáo đồng ý).

Sau khi chở 2 đứa trẻ về nhà tại huyện Thủ Thừa (Long An), Sơn giao con mình cho ông bà nội và yêu cầu tài xế chở Sơn cùng cháu L.M.C đến Thảo Cầm Viên (TPHCM), sau đó di chuyển đến khách sạn tại phường An Lạc, thành phố Thủ Đức, TPHCM để thuê phòng nghỉ.

Do sợ di chuyển quãng đường xa, cháu L.M.C quấy khóc, đối tượng lấy lý do người thân bị tai nạn phải đi cấp cứu nên nhờ lễ tân giúp trông coi cháu L.M.C.

Sơn sau đó thuê taxi đến bến xe miền Đông đón xe khách di chuyển đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để lẩn trốn. Trong quá trình di chuyển, đối tượng Sơn liên tục dùng Zalo, điện thoại để liên lạc, đe dọa gây sức ép cho cha cháu L.M.C đòi tiền chuộc là 2 tỷ đồng. Do lo lắng cho sự an toàn của cháu L.M.C, cha của cháu L.M.C đã chuyển tiền nhiều lần cho Sơn, tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Sơn khai, sau khi tống tiền thành công, Sơn sẽ trả nợ hết cho các đối tượng cho vay sau đó sẽ xin vào đi tu tại một ngôi chùa ở Đà Lạt, làm lại cuộc đời. Trường hợp nếu bị bắt, Sơn có sẵn chai thuốc diệt cỏ trong hành lý, Sơn sẽ uống để tự vẫn.

Cháu C sau khi được giải cứu.

Trên cơ sở thông tin khai báo của đối tượng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM khẩn trương xác minh. Đến 22h30 cùng ngày đã xác định được nơi ở và đưa cháu L.M.C trở về gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 02/10/2023, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An tiếp nhận tin báo từ anh Tuyển (32 tuổi, phường 2, thành phố Tân An) về việc con của anh là cháu L.M.C (3 tuổi) bị đối tượng Sơn (bạn của anh Tuyển) bắt giữ và đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng, đồng thời báo cáo nhanh về các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và trao đổi Công an các tỉnh, thành phố để phối hợp truy bắt đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Lãnh đạo Công an các tỉnh Long An, Đồng Nai, TP HCM, đến 21h20 cùng ngày đã tổ chức đón chặn truy bắt đối tượng Sơn khi đang trên đường lẩn trốn.

Hiện đối tượng Sơn được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.