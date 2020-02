Tuấn Khỉ nổ súng sòng bạc, 5 người chết: Công an cung cấp thêm hình ảnh

(Kiến Thức) - Công an TPHCM vừa cung cấp thêm hình ảnh của nghi can Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn Khỉ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, thượng úy Công an quận 11) là người nố súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1.