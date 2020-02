Chia sẻ tin sai sự thật về dịch corona, nữ công nhân "lên phường"

Ngày 5/2, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với Trần Thị Thu Thùy (SN 1988, ngụ tại huyện Trảng Bom) về việc chia sẻ bài viết sai sự thật về dịch corona.

Công an làm việc với nữ công nhân.

Theo công an, khoảng 19h16 ngày 4/2, tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân mang tên “Trần Tình Nghĩa” chia sẻ bài viết của đối tượng phản động lợi dụng dịch virus corona xuyên tạc sai sự thật ở Công ty Công ty TNHH Pousung, huyện Trảng Bom.

Bài viết nói đã có chuyên gia người Trung Quốc bị mắc bệnh và kêu gọi công nhân nghỉ việc tránh dịch virus corona. Sự việc này đã gây hoang mang trong công nhân và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Công an vào cuộc xác định nữ công nhân tên Thuỳ là người chia sẻ thông tin trên nên đã mời lên làm việc.

Thùy thừa nhận do thiếu hiểu biết nên chia sẻ thông tin sai sự thật. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, yêu cầu Thùy cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

