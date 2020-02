Xe khách lấn làn tông xe máy đi ngược chiều, một người tử vong

tai nạn giao thông va chạm giữa một xe khách và xe máy khiến một người tử vong. Ảnh minh họa. (Ảnh: ANGT) Chiều 5/2, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lò Văn Hom - Trưởng công xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụva chạm giữa một xe khách và xe máy khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, một xe khách mang BKS: 29B-313.21 do anh Đàm Trọng Điệp (trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến Km 228+367 trên Quốc lộ 6, đoạn qua bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc do không làm chủ được tốc độ đã lấn làn, đâm vào xe máy mang BKS: 26H6 - 9032 do ông Nguyễn Văn Điềm (SN 1948, trú tại bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) lưu thông theo chiều ngược chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Văn Điềm tử vong, chiếc xe khách quay ngang đường khiến giao thông ùn tắc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra và làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở Sơn La đang được điều tra, làm rõ.