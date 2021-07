Tử tù F0 khám Chí Hòa vượt ngục: Lời kể nhân chứng giáp mặt đối tượng

Anh H.T.T - sống ngay cạnh trai giam đã vô tình tiếp xúc với tử tù Nguyễn Kim An (SN 1985, quê Bình Thuận). Đối tượng này được xác định nhiễm COVID-19.



Đối tượng tử tù bỏ trốn có hỏi đường người dân.

Anh H.T.T kể, tối ngày 13/7, anh đang ngồi một mình trong nhà thì thấy có một người thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm một bọc dài như cây gậy đi vòng quanh vài vòng trước cửa. Theo anh H.T.T, do cửa mở nên người thanh niên kia có ghé vào ngồi và hỏi dò nhiều chuyện.

Anh H.H.T cho biết thêm, sau khi ghé vào ngồi, người thanh niên đó hỏi linh tinh nhiều thứ anh anh H.T.T không để ý. Đến khi người này hỏi đường đi đến Chung cư Nguyễn Thiệt Thuật thì anh H.T.T mới chỉ đường, đối tượng sau đó đã bỏ đi. Theo anh H.T.T, chung cư đó cách trại giam khoảng 2km.

Ngày hôm sau, khi đọc báo thấy có đối tượng tử tù bỏ trốn và hiện đang là F0, anh H.H.T đã trích xuất camera và thấy người thanh niên hôm qua có đặc điểm giống hệt đối tượng bỏ trốn nên đã báo cáo sự việc với chức năng. “Tôi không hề đề phòng khi thấy đối tượng đó ngồi ở cửa. May mắn là trong nhà thời điểm đó chỉ có một mình tôi và đôi tượng đã không manh động”, anh H.T.T nói.

Anh H.H.T sau đó đã cung cấp camera cho công an đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tự cách ly tại nhà do vô tình trở thành F1 của đối tượng An.

Sáng 16/7, Công an TP.HCM đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê ở Tánh Linh, Bình Thuận). Đối tượng bị TAND Tối cao TP.HCM tuyên tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hiện đối tượng đang mắc COVID-19. Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã An về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Clip người dân cung cấp: