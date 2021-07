Nga lộ diện tiêm kích thế hệ năm bí ẩn tại MAKS-2021

Theo thông tin được trang Avia của Nga đăng tải, hình bóng của một loại tiêm kích thế hệ mới, đã xuất hiện trong khuôn viên của triển lãm MAKS-2021. Đây rất có khả năng chính là loại chiến đấu cơ thế hệ năm tiếp theo, được Rostec phát triển. Cách đây ít hôm, một đoạn phim quảng cáo ngắn liên quan tới loại máy bay này cũng đã được Nga công bố. Mặc dù vậy truyền thông Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi, cho rằng rất có thể phiên bản xuất hiện tại MAKS-2021, chỉ là loại chiến đấu cơ mô hình tỷ lệ 1:1, hoàn toàn chưa phải thiết kế cuối cùng. Cách đây ít ngày, Nga đã cho đăng tải một đoạn phim quảng cáo, trong đó có sự góp mặt của những khách hàng thân thiết với lực lượng này, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ,... Trong đoạn phim quảng cáo, "hình bóng" của một mẫu tiêm kích đời mới cũng đã xuất hiện. Rất có thể đây sẽ là loại tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo của Nga và cũng không loại trừ khả năng, loại tiêm kích này được sản xuất bởi tập đoàn Mikoyan. Cách đây một năm, một vài hình ảnh liên quan tới mẫu thử nghiệm tiêm kích thế hệ 5 của Mikoyan đã được tiết lộ. Tuy nhiên cho tới nay, tất cả những hình ảnh liên quan tới loại tiêm kích này mới chỉ là ảnh dựng trên máy tính. Nếu những hình ảnh dựng 3D này là chính xác, nhiều khả năng tiêm kích thế hệ mới của Mikoyan, sẽ là loại tiêm kích một động cơ, tương tự như chiến đấu cơ J-31 đang được Trung Quốc phát triển. Loại tiêm kích một động cơ này của Mikoyan được cho là có thiết kế tiên tiến hơn so với Su-57, chi phí vận hành và giá thành sản xuất cũng rẻ hơn, do chỉ sử dụng một động cơ phản lực duy nhất. Trong quá khứ, Mikoyan cũng từng sản xuất một loại máy thử nghiệm, có áp dụng nhiều công nghệ của tiêm kích thế hệ 5, đó là chiếc chiến đấu cơ MiG-1.44. Chương trình máy bay thử nghiệm này đã sớm bị khai tử, do thiếu kinh phí phát triển. Đây cũng được coi là cơ hội lớn của tập đoàn Mikoyan, khi có thể cung cấp một loại tiêm kích uy tín và nguy hiểm trong tương lai. Tính tới thời điểm hiện tại, thị phần xuất khẩu tiêm kích của Nga, chủ yếu là các máy bay Sukhoi. Nguồn ảnh: Avia. Máy bay tiêm kích thế hệ năm Su-57 bị đẩy tới giới hạn thiết kế bằng những bài bay cực khó. Nguồn: Sukhoi.



