Phong toả quán pizza Company ở Đoàn Trần Nghiệp do nhân viên nghi là F0

Đêm 15/7, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả quán pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do có nhân viên nghi mắc COVID-19. Ngay từ tối, nhân viên y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ cửa hàng đồng thời đưa nhân viên đi cách ly tập trung. Quán pizza Company đã bị phong toả và canh gác nghiêm ngặt ngay sau đó. Một số nhân viên của quán vẫn ở lại dọn dẹp và theo dõi diễn biến sức khoẻ tại chỗ. Tuyến phố Đoàn Trần Nghiệp cũng bị phong toả khiến nhiều hàng quán xung quanh cũng phải đóng cửa. Đây được coi là “tuyến phố vàng” về kinh doanh buôn bán do nằm ngay dưới chân Trung tâm Thương mại Vincom đầu tiên của Hà Nội. Trước đó, một nhân viên tại tiệm pizza Company được phát hiện nhiễm COVID-19 khiến cửa hàng người này làm việc phải phong tỏa, khử khuẩn. Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết TP vừa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng. CDC Hà Nội cho biết, hàng ngày, H. đi làm gửi xe tại Vincom Bà Triệu. Ngày 14/7, anh sốt nên đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh này 21 tuổi (trú tại số 54 ngõ 94 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) làm việc tại quán pizza số 30 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng. Cửa hàng pizza này nằm cạnh tòa nhà 189 Bà Triệu nơi có 5 F0 đến từ TP.HCM làm việc. Phong tỏa quán pizza Company ở Đoàn Trần Nghiệp do nhân viên nghi là F0.

