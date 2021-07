Đặt bánh mì que online, cô gái nhận hàng xong khóc không thành tiếng

Mới đây một cô gái nữa đã vô tình trở thành "nạn nhân" của việc mua hàng online khi đặt mua 5 chiếc bánh mì que trên mạng. Thế nhưng lúc giao hàng tới, cô rất "sốc" khi nhìn thành phẩm. Dù bọc bánh mì vẫn đủ nguyên vẹn 5 chiếc, tuy nhiên kích cỡ bánh mì que mà cô nghĩ lại to hơn bình thường rất nhiều. Màn đặt đồ ăn online này đã khiến netizen được phen cười như được mùa, bởi lẽ không biết chủ nhân của nó vui hay buồn khi nhận được chiếc bánh to như vậy. "Cũng bánh mì que nhưng mà là… que củi đó bạn!", "Lần đầu tiên thấy pha mua hàng online mà sản phẩm vừa to, vừa chất lượng hơn thực tế!",...là những bình luận của netizen về thảm họa mua hàng online này. Mua đồ ăn trên mạng là thói quen của nhiều chị em. Tuy nhiên, không ít người phải "ngậm quả đắng" sau khi nhận hàng. Con gà ủ muối được "săn sale" với giá 1 ngàn đồng này thực sự khiến nhiều người khiếp đảm bởi lớp mỡ dày cộm, không thể nhìn ra một miếng thịt nào. Một cư dân mạng khoe mua bánh bột lọc giá rẻ trên mạng từng trở thành đề tài bàn tán của netizen. Lúc nhận hàng và mở từng chiếc bánh người này mới tá hỏa bởi bên trong chẳng hề có một miếng nhân nào như trên ảnh mạng. Thậm chí, miếng bánh bột lọc còn mỏng như lá lúa gần như bị "tàng hình" trên cái lá. Qủa sầu riêng mua trên mạng nhưng thực tế khi bổ ra lại chẳng được múi nào. Hí hửng đặt bánh mì nhân dịp hạ giá và cái kết đúng là chỉ được một chiếc bánh mì mà thôi. Một du học sinh tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua chiếc pizza và nhận lại được một chiếc bánh bé xíu lại còn méo mó. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nan giải nạn "bùng hàng" thời mua sắm online - Nguồn: VTV24

Mới đây một cô gái nữa đã vô tình trở thành "nạn nhân" của việc mua hàng online khi đặt mua 5 chiếc bánh mì que trên mạng. Thế nhưng lúc giao hàng tới, cô rất "sốc" khi nhìn thành phẩm. Dù bọc bánh mì vẫn đủ nguyên vẹn 5 chiếc, tuy nhiên kích cỡ bánh mì que mà cô nghĩ lại to hơn bình thường rất nhiều. Màn đặt đồ ăn online này đã khiến netizen được phen cười như được mùa, bởi lẽ không biết chủ nhân của nó vui hay buồn khi nhận được chiếc bánh to như vậy. "Cũng bánh mì que nhưng mà là… que củi đó bạn!", "Lần đầu tiên thấy pha mua hàng online mà sản phẩm vừa to, vừa chất lượng hơn thực tế!",...là những bình luận của netizen về thảm họa mua hàng online này. Mua đồ ăn trên mạng là thói quen của nhiều chị em. Tuy nhiên, không ít người phải "ngậm quả đắng" sau khi nhận hàng. Con gà ủ muối được "săn sale" với giá 1 ngàn đồng này thực sự khiến nhiều người khiếp đảm bởi lớp mỡ dày cộm, không thể nhìn ra một miếng thịt nào. Một cư dân mạng khoe mua bánh bột lọc giá rẻ trên mạng từng trở thành đề tài bàn tán của netizen. Lúc nhận hàng và mở từng chiếc bánh người này mới tá hỏa bởi bên trong chẳng hề có một miếng nhân nào như trên ảnh mạng. Thậm chí, miếng bánh bột lọc còn mỏng như lá lúa gần như bị "tàng hình" trên cái lá. Qủa sầu riêng mua trên mạng nhưng thực tế khi bổ ra lại chẳng được múi nào. Hí hửng đặt bánh mì nhân dịp hạ giá và cái kết đúng là chỉ được một chiếc bánh mì mà thôi. Một du học sinh tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua chiếc pizza và nhận lại được một chiếc bánh bé xíu lại còn méo mó. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nan giải nạn "bùng hàng" thời mua sắm online - Nguồn: VTV24