Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì chủ mưu đánh cắp tài liệu mật vụ Nhật Cường

Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận định vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, nguyên chuyên viên phòng thư ký biên tập) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố, điều tra vụ án hình sự buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án Nhật Cường).

Quá trình điều tra, C03 xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ông Chung thông qua một người khác để làm quen với ông Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an) đang được trưng dụng để điều tra vụ án Nhật Cường.