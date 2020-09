Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung

Nghị quyết xác nhận kết quả được đại biểu HĐND thông qua ngay sau khi biểu quyết. Theo chương trình kỳ họp, sáng cùng ngày, đại biểu HĐND TP cũng sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Phó bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh. Trước đó, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký quyết định tạm đình chỉ quyền hạn, thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Đức Chung để phục vụ quy trình tố tụng của các cơ quan tư pháp. Ông Nguyễn Đức Chung bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt giam ngày 28/8 để điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Chung tại trụ sở UBND TP và nhà riêng tại quận Đống Đa. Ngoài vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan hai vụ án khác. Vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Vụ án còn lại là Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 11/8, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày 11/8, Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung. Thời hạn là 90 ngày kể từ khi ra quyết định. Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ Luật. Trước khi làm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội. >>> Xem thêm video: Khởi tố Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Nguồn: VTV 1.

