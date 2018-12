Truy tố người phụ nữ vận chuyển 22 bánh ma túy

Sáng 15.12, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thị Đào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 14.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, khoảng 2h sáng 14.8, tổ trinh sát thuộc Phòng PC47 phối hợp cùng lực lượng Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk chặn xe khách BKS 37B-022.03 (nhà xe Vinh Chung chạy tuyến Nghệ An đi TP.HCM) để kiểm tra. Lực lượng phát hiện trong một chiếc máy nổ cất giấu lượng lớn heroin gồm 22 bánh do một nữ hành khách đi trên xe ký gửi hàng hóa vào TP.HCM.

Tang vật thu giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, nữ hành khách này khai tên là Phan Thị Đào (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn). Đào được một đối tượng tên Hiền (trú tại TP.HCM) gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ Lào về TP.HCM . Nếu vận chuyển trót lọt, Đào sẽ được Hiền trả tiền công 50 triệu đồng.



Đối tượng Phan Thị Đào tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, đối tượng Đào còn khai nhận, với thủ đoạn trên, trước đó, Đào đã 2 lần vận chuyển trót lọt ma túy cho đối tượng Hiền với tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.



Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây được xem là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung.