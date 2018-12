Bắt nữ quái lừa bán 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi sang Trung Quốc

Sáng 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Moong Thị Mùi (trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi sang Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng đầu năm 2016, thấy gia đình ông Lữ Văn Thuyết (SN 1976, người dân địa phương) thuộc diện hộ nghèo, lại đang cần tiền mua gia súc về chăn nuôi, nên Mùi ngỏ lời giúp ông đưa con gái sang lấy chồng Trung Quốc để nhận 100 triệu.

Đối tượng Mùi tại cơ quan công an Sau đó, gia đình ông Thuyết đồng ý và hai bên đã lập một bản cam kết hứa không kiện cáo. Sau đó 3 ngày, Mùi đưa em Lữ Thị Chiến (SN 2001, con gái ông Thuyết) bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh).



Sau đó, Mùi giao thiếu nữ này cho một phụ nữ tên Tân, hiện đã lấy chồng ở Trung Quốc. Bà Tân tiếp tục đưa em Chiến vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau đó, một người đàn ông Trung Quốc mua em Chiến với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng).

Tân chia cho Mùi 4 vạn nhân dân tệ. Về đến Việt Nam, Mùi đổi số tiền đó được 120 triệu đồng. Mùi đưa cho gia đình em Chiến 100 triệu đồng và giữ 20 triệu đồng còn lại.

Thấy mọi chuyện vẫn thuận lợi, vào năm 2017, thấy gia đình em Cụt Thị Sam (SN 2004), mới bỏ học về ở nhà, Mùi lại rủ Sam có đi Trung Quốc lấy chồng không. Được nạn nhân và gia đình nạn nhân đồng ý, Mùi lại đưa Sam sang bên kia biên giới bán và đưa tiền về trả đầy đủ như cam kết ban đầu.