Truy tố cựu Phó tổng cục trưởng TC Tình báo Nguyễn Duy Linh

Ngày 4/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, thường trú ở Đà Nẵng, chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) về tội "đưa hối lộ", truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ". Bị can Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Sau khi tiếp cận và nhờ ông Linh "giúp đỡ", Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Nguyễn Duy Linh có thông tin cho Vũ "nhôm" biết rằng Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa. "Động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố" - cáo trạng nêu. Phan Văn Anh Vũ trong một phiên tòa. Bị can Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục Tình báo xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Cũng theo cáo trạng: "Khi biết thông tin Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ bỏ trốn". Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra bị can Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai, bị can Nguyễn Duy Linh không nhận tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ, mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng đủ căn cứ xác định bị can Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh. Hòa đã đưa túi tiền này cho Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ cấp dưới của Nguyễn Duy Linh, rồi thông qua trợ lý chuyển đến phòng làm việc của cựu Phó Tổng cục trưởng. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này. Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu ngoan cố không nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc, nhưng khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh thì Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận có quen biết với Phan Văn Anh Vũ, có nhận quà nhiều lần nhưng không thừa nhận là tiền. Tuy nhiên, kết quả làm việc của cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo như đã nêu. Viện Kiểm sát đánh giá các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước, vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ là 5 tỷ đồng phải được tịch thu để sung vào quỹ nhà nước. >>>> Xem thêm video: Vũ "nhôm" tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ