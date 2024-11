Cuốc xe định mệnh và cái chết oan khuất ở đèo Thung Nhuối

Theo hồ sơ vụ án, khoảng gần 2h sáng 4/9/2018, sau khi nghe cuộc điện thoại, anh Bùi Văn N. (SN 1982, ở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiển ô tô BKS 29A-622.99 rời nhà, nói là đi chở khách. Gia cảnh khó khăn, mẹ già, vợ yếu, hai con còn nhỏ, nên anh N. rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Mấy năm nay, anh vay mượn mua lại chiếc ô tô cũ để chở khách thuê. Việc anh rời nhà vào gần 2h sáng chở khách, gia đình cũng không thấy băn khoăn gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày hôm sau, anh N. không về, điện thoại cũng không liên lạc được, ban đầu gia đình chỉ nghĩ anh đưa khách đi tỉnh xa, điện thoại hết pin. Tuy nhiên, đến ngày 6/9, anh N. vẫn không thể liên lạc được, lại thấy người quen báo tin nhìn thấy chiếc xe của anh chạy ở huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) nhưng không phải do anh N. lái, thì gia đình bắt đầu thực sự lo lắng và làm đơn trình báo Công an. (Chiếc xe của vụ án) Từ thông tin do gia đình cung cấp, ngày 11/9, các trinh sát đã phát hiện chiếc xe ô tô của anh N. được cầm cố tại hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lực lượng chức năng lập tức thu hồi, khám nghiệm chiếc xe ôtô BKS 29A-622.99 và phát hiện ghế trước của lái xe có dấu hiệu hư hỏng, xô lệch… Từ lời khai của chủ hiệu cầm đồ, lực lượng chức năng xác minh được hai đối tượng nghi vấn là Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lập tức, nghi phạm Hiền bị bắt giữ và đã cúi đầu khai nhận hành vi sát hại anh N., vứt xác xuống vị trí cách đèo Thung Khe khoảng 10km. Đến 14h ngày 14/9/2018, Ban chuyên án mới phát hiện được thi thể anh N. ở đèo Thung Nhuối ven QL6, lúc này thi thể đã phân hủy mạnh vì nơi đây, cây cối rậm rạp, hoang vu, người dân địa phương cũng hầu như không qua lại nên không phát hiện ra. Lần theo đối tượng An đã nhanh chân trốn thoát, các trinh sát phát hiện An vẫn sử dụng mạng xã hội facebook nên đã khoanh vùng, xác định nơi An lẩn trốn trong rừng gần nhà ở xã Thượng Cốc. Suốt đêm 14 đến sáng 15/9/2018, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bao vây khu rừng, các đoạn đường quanh xã và các xã lân cận để truy bắt. Đến sáng 15/9, An đã bị bắt giữ khi từ rừng vào nhà một người dân gần đó. Tại cơ quan điều tra, hai kẻ sát nhân khai nhận do nghiện game và ma túy đá, chúng lên kế hoạch cướp ô tô và chuẩn bị sẵn dao, dây thừng để gây án. Trưa 4/9, sau khi sử dụng ma túy đá, Hiền và An đến thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn và đợi đến 22h đêm thì vẫy một xe taxi đi về hướng rừng Cúc Phương. Trên đường đi, đến khu vực tối và vắng vẻ, hai đối tượng đòi xuống đi vệ sinh, nhưng có lẽ thấy nghi ngờ, tài xế taxi đã rồ ga thoát chạy. Hai đối tượng bèn đi bộ quay trở lại khu vực chợ Mía, vào quán ven đường nhờ gọi taxi. Người chủ quán đã gọi anh N. Trên đường đi, thấy đến đoạn ngầm thuộc xã Thượng Cốc đường vắng vẻ, An giả vờ yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. An vừa mở cửa xe đi ra ngoài, Hiền vùng lên quàng dây thừng siết cổ anh N. Vốn to khỏe, anh N. vùng vẫy chống cự nhưng bị An trèo hẳn lên người, giữ tay chân nên anh N. dần dần bất động, tử vong. Thấy anh N. đã chết, An và Hiền kéo nạn nhân ra nằm ở ghế phía sau, rồi Hiền lái xe chở thi thể nạn nhân lên đèo Thung Nhuối (Mai Châu, Hòa Bình) vứt xác phi tang. (Địa điểm phát hiện thi thể người lái xe xấu số) Sau đó, bọn chúng về huyện Tân Lạc, bán điện thoại di động của nạn nhân lấy hơn 1 triệu đồng để đổ xăng đưa xe về Hà Nội bán. Do thiếu giấy tờ tùy thân, hai đối tượng lại chạy xe về nhà, giấu trong rừng, rồi lấy giấy tờ tùy thân tiếp tục đem xe xuống Hà Nội cầm cố được 20 triệu. Quá trình bọn chúng vòng đi vòng lại trên chiếc xe này, bạn bè, đồng nghiệp của anh N. đã nhận ra và báo cho gia đình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Số tiền cầm cố chiếc xe được 20 triệu đồng nhanh chóng bị tiêu hết vào chơi game và đập đá. Tại phiên tòa diễn ra ngày 20/4/2019, nhiều người không khỏi xót xa trước cái chết oan khuất của một người hiền lành, là trụ cột của gia đình, để lại người mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ bơ vơ. Còn hai kẻ sát nhân tuổi đời còn rất trẻ đã phải lĩnh án tử hình cho các hành vi "giết người" và "cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng gần 2h sáng 4/9/2018, sau khi nghe cuộc điện thoại, anh Bùi Văn N. (SN 1982, ở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiển ô tô BKS 29A-622.99 rời nhà, nói là đi chở khách. Gia cảnh khó khăn, mẹ già, vợ yếu, hai con còn nhỏ, nên anh N. rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Mấy năm nay, anh vay mượn mua lại chiếc ô tô cũ để chở khách thuê. Việc anh rời nhà vào gần 2h sáng chở khách, gia đình cũng không thấy băn khoăn gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày hôm sau, anh N. không về, điện thoại cũng không liên lạc được, ban đầu gia đình chỉ nghĩ anh đưa khách đi tỉnh xa, điện thoại hết pin. Tuy nhiên, đến ngày 6/9, anh N. vẫn không thể liên lạc được, lại thấy người quen báo tin nhìn thấy chiếc xe của anh chạy ở huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) nhưng không phải do anh N. lái, thì gia đình bắt đầu thực sự lo lắng và làm đơn trình báo Công an. (Chiếc xe của vụ án) Từ thông tin do gia đình cung cấp, ngày 11/9, các trinh sát đã phát hiện chiếc xe ô tô của anh N. được cầm cố tại hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lực lượng chức năng lập tức thu hồi, khám nghiệm chiếc xe ôtô BKS 29A-622.99 và phát hiện ghế trước của lái xe có dấu hiệu hư hỏng, xô lệch… Từ lời khai của chủ hiệu cầm đồ, lực lượng chức năng xác minh được hai đối tượng nghi vấn là Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lập tức, nghi phạm Hiền bị bắt giữ và đã cúi đầu khai nhận hành vi sát hại anh N., vứt xác xuống vị trí cách đèo Thung Khe khoảng 10km. Đến 14h ngày 14/9/2018, Ban chuyên án mới phát hiện được thi thể anh N. ở đèo Thung Nhuối ven QL6, lúc này thi thể đã phân hủy mạnh vì nơi đây, cây cối rậm rạp, hoang vu, người dân địa phương cũng hầu như không qua lại nên không phát hiện ra. Lần theo đối tượng An đã nhanh chân trốn thoát, các trinh sát phát hiện An vẫn sử dụng mạng xã hội facebook nên đã khoanh vùng, xác định nơi An lẩn trốn trong rừng gần nhà ở xã Thượng Cốc. Suốt đêm 14 đến sáng 15/9/2018, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bao vây khu rừng, các đoạn đường quanh xã và các xã lân cận để truy bắt. Đến sáng 15/9, An đã bị bắt giữ khi từ rừng vào nhà một người dân gần đó. Tại cơ quan điều tra, hai kẻ sát nhân khai nhận do nghiện game và ma túy đá, chúng lên kế hoạch cướp ô tô và chuẩn bị sẵn dao, dây thừng để gây án. Trưa 4/9, sau khi sử dụng ma túy đá, Hiền và An đến thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn và đợi đến 22h đêm thì vẫy một xe taxi đi về hướng rừng Cúc Phương. Trên đường đi, đến khu vực tối và vắng vẻ, hai đối tượng đòi xuống đi vệ sinh, nhưng có lẽ thấy nghi ngờ, tài xế taxi đã rồ ga thoát chạy. Hai đối tượng bèn đi bộ quay trở lại khu vực chợ Mía, vào quán ven đường nhờ gọi taxi. Người chủ quán đã gọi anh N. Trên đường đi, thấy đến đoạn ngầm thuộc xã Thượng Cốc đường vắng vẻ, An giả vờ yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. An vừa mở cửa xe đi ra ngoài, Hiền vùng lên quàng dây thừng siết cổ anh N. Vốn to khỏe, anh N. vùng vẫy chống cự nhưng bị An trèo hẳn lên người, giữ tay chân nên anh N. dần dần bất động, tử vong. Thấy anh N. đã chết, An và Hiền kéo nạn nhân ra nằm ở ghế phía sau, rồi Hiền lái xe chở thi thể nạn nhân lên đèo Thung Nhuối (Mai Châu, Hòa Bình) vứt xác phi tang. ( Địa điểm phát hiện thi thể người lái xe xấu số) Sau đó, bọn chúng về huyện Tân Lạc, bán điện thoại di động của nạn nhân lấy hơn 1 triệu đồng để đổ xăng đưa xe về Hà Nội bán. Do thiếu giấy tờ tùy thân, hai đối tượng lại chạy xe về nhà, giấu trong rừng, rồi lấy giấy tờ tùy thân tiếp tục đem xe xuống Hà Nội cầm cố được 20 triệu. Quá trình bọn chúng vòng đi vòng lại trên chiếc xe này, bạn bè, đồng nghiệp của anh N. đã nhận ra và báo cho gia đình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Số tiền cầm cố chiếc xe được 20 triệu đồng nhanh chóng bị tiêu hết vào chơi game và đập đá. Tại phiên tòa diễn ra ngày 20/4/2019, nhiều người không khỏi xót xa trước cái chết oan khuất của một người hiền lành, là trụ cột của gia đình, để lại người mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ bơ vơ. Còn hai kẻ sát nhân tuổi đời còn rất trẻ đã phải lĩnh án tử hình cho các hành vi "giết người" và "cướp tài sản".