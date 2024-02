Truy nã nữ giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà ở Hà Nội

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thủy Nga (SN 1974, trú tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Nga.

Theo điều tra, Nga làm giúp việc cho nhà chị L.T.A (trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong quá trình làm việc, Nga lấy trộm 1 điện thoại, 1 lắc tay vàng và 1 con lợn đất bên trong có 800.000 đồng của nhà chị L.T.A.

Sau đó, Nga đã mang điện thoại và lắc tay vàng đi bán lấy tiền tiêu xài. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy Nga về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai (SĐT: 0909.270.186), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.