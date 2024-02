“Tỷ phú khu đất 77 tỷ cúng động thổ” gây cháy lớn giữa KDC

Đến tối 21/2, Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức – TP HCM) vẫn đang làm việc với người đàn ông gây ra vụ cháy lớn đồng cỏ khô ngay khu dân cư NewCity và Đức Khải khiến hàng nghìn người dân một phen hốt hoảng. Lửa đỏ rực khu đất dự án rộng nhiều hecta... Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bảo vệ khu dân cư NewCity phát hiện cháy lớn và lan nhanh từ khu đất dự án rộng nhiều hecta đầy cỏ khô rậm rạp. Do đám cháy lớn, rộng và lửa lan nhanh nên việc khống chế, dập lửa ban đầu hoàn toàn không hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa tiếp tục lan nhanh và khói đen mù mịt khiến hàng trăm hộ dân một phen hốt hoảng, lo lắng. Lửa lan nhanh và khói đen mù mịt khiến hàng trăm hộ dân một phen hốt hoảng, lo lắng. Ngay tại hiện trường, một người đàn ông (khoảng 40 tuổi), thừa nhận mình vừa đốt nhang và không may gây ra vụ hoả hoạn nói trên. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định mình là chủ khu đất, vừa mua với giá 77 tỷ đồng và đang cúng “động thổ” khởi công xây dựng sân banh thì gây cháy. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Thủ Đức và lực lượng dân phòng phường An Khánh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Người dàn ông (chỉ tay) được Công an đưa về trụ sở làm rõ vụ việc.



