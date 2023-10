Truy nã nam thanh niên mang hung khí “diễu oai” trên phố Hà Nội

Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định truy nã đối tượng Lê Lưu Ninh (SN 2004; HKTT: Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lê Lưu Ninh.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 3/6, nhóm của Lê Lưu Ninh điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao, di chuyển với tốc độ cao trên tuyến đường từ công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì đến tuyến đường Cienco 5, quận Hà Đông gây mất an ninh trật tự.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Lưu Ninh với tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 22/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Lưu Ninh.

Nếu phát hiện đối tượng Lê Lưu Ninh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (SĐT: 0941713248), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.