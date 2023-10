Hai nữ lao công bị bắn và loạt vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm

Hai nữ lao công bị bắn: Khoảng 1h sáng 5/10, tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) là công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang quét rác thì hai thanh niên đi xe máy tiến lại gần. Cả hai dừng xe, lao vào đánh chị Khải. Lúc này, chị Lưu làm việc gần đó thấy chị Khải bị đánh tới tấp đã chạy đến can ngăn. Bất ngờ một trong hai thanh niên đã rút súng bắn khiến chị Lưu bị thương ở đùi. Thanh niên này tiếp tục bắn chị Khải ba phát vào chân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bắt tài xế tông nữ lao công trên cầu Trần Phú: Tối 30/5, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lực lượng chức năng đã bắt giữ tài xế Trương Hoàng Vũ, 30 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và ô tô gây ra tai nạn làm nữ lao công tử vong vào sáng cùng ngày trên cầu Trần Phú. Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, Vũ lái xe 7 chỗ biển số 19A-17741 chạy trên cầu Trần Phú hướng về TP Nha Trang, khi đến đoạn giữa cầu thì tông chết bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), nhân viên Công ty Môi trường đô thị Nha Trang. Sau khi gây tai nạn, Vũ lái xe rời đi và bị cảnh sát bắt khi đang đưa xe đến khu vực đường bờ kè cầu Hà Ra lẩn trốn. Nữ lao công bị xe ô tô tông tử vong trong đêm: Khoảng 22h ngày 22/11/2022, trong lúc quét, thu gom rác trên đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An); chị H.T.L. (SN 1984, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ bị một ô tô đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã xuống đường và tử vong sau đó. Điều đáng nói là sau khi va chạm, tài xế xe ô tô điều khiển xe khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Nữ lao công bị ô tô kéo lê ở Hà Nội: Khoảng hơn 23h ngày 15/12/2021, khi chị Nguyễn Thị Tin (SN 1987) đang làm công việc vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng) thì bị một ô tô giống xe Innova màu bạc tông trúng. Lúc này, nạn nhân bị ô tô cuốn vào gầm, kéo lê chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung lên đê Nguyễn Khoái thì bị văng ra hè đường. Nạn nhân nguy kịch, nhưng ô tô không dừng lại. Nữ lao công sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Người thân chị Tin cho biết, dù đã tỉnh lại nhưng chị không nhớ gì cả. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra tài xế gây tai nạn. 4 thanh niên cướp xe máy của nữ lao công Hà Nội: Do thiếu tiền tiêu, Lê Minh Khánh (trú quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương (trú quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú quận Thanh Xuân) và Trương Thiên Bình (18 tuổi, trú quận Long Biên) đã rủ nhau đi cướp tài sản. Khi đến trước số nhà 223 Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm), nhóm này phát hiện chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê tại Thanh Hóa; là lao công của Tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) đang dọn vệ sinh và đã cướp xe máy của nạn nhân. Ngày 6/8/2021, 4 đối tượng đã bị Công an khởi tố. Nữ lao công bị kẻ tâm thần tấn công: Khoảng 20h45 ngày 4/4/2021, khi Lê Như Toàn (30 tuổi, trú tại TP Tam Điệp, Ninh Bình) đang đi bộ trên vỉa hè đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy, Hà Nội thì thấy chị V.T.H. (43 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trước số nhà 302 trên đường Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Toàn nhặt một viên gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Theo Công an quận Cầu Giấy, nghi phạm Lê Như Toàn là người không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần. Đội trưởng Thanh tra giao thông lái ô tô chạy ngược chiều, tông chết nữ lao công: Ngày 5/1/2021, Công an TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Vương (đội trưởng Đội thanh tra số 2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, đêm ngày 21/11/2020, ông Vương lái ô tô chạy ngược chiều từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về chợ Gạo (TP Hưng Yên). Khi đi đến trước số nhà 205 Lê Văn Lương, phường An Tảo, xe của ông Vương va chạm với một taxi, sau đó va chạm tiếp với xe máy do chị V.T.H. (38 tuổi, ở huyện Tiên Lữ, nhân viên Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên) khiến chị H. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Mất việc, 30 công nhân đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về quê. Nguồn: ĐTHĐT.

