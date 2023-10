Toàn cảnh vụ vây bắt hai nghi phạm bắn nữ lao công ở Quảng Ngãi

Sáng 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã bắt được nghi phạm hành hung và bắn hai nữ lao công gây thương tích lúc rạng sáng ngày 5/10 tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi). Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Đức Nga (SN 2000, quê ở huyện Phú Ninh); Trần Viết Đông (SN 1999, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Các đối tượng hiện tạm trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Sáng 6/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra phòng trọ của hai nghi phạm và phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng, rựa. Một người dân sống tại khu vực này cho biết, hai nghi phạm vào thuê trọ ở tổ dân phố 3, thị trấn La Hà và hành tung rất bí ẩn. Ban ngày họ đóng cửa và chạy xe máy đi đâu không ai rõ. Tối về thì vào bên trong phòng và đóng cửa. Dù ở chung trong dãy trọ, nhưng hai nghi phạm ít giao lưu, trò chuyện với những người ở phòng trọ kế bên. Trước đó, khoảng 1h sáng 5/10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu (nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) làm việc trên đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi). Lúc này, chị Khải nhắc nhở một nhóm thanh niên đang chạy xe đến không đi gần xe rác để tránh tai nạn. Nhóm này quay lại gây gổ, đánh chị Khải, chị Lưu đến can ngăn cũng bị đánh. Tại đây, một thanh niên đã rút súng bắn vào chân chị Khải và chị Lưu khiến cả hai bị thương và mất nhiều máu. Nhóm thanh niên rời đi ngay sau đó. Người dân sống gần khu vực nghe tiếng súng nổ chạy đến và đưa hai chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Kết quả chụp phim cho thấy cả hai người đều có đầu đạn trong đùi và bắp chân. Đến 13h chiều cùng ngày, hai nạn nhân đã được phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể, sức khỏe tạm thời ổn định. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai nghi phạm đang trên đường chạy trốn trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Thông tin ban đầu, cả hai nghi phạm chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma tuý nhưng nghiện game, vừa từ quê vào tỉnh Quảng Ngãi. >>> Mời độc giả xem thêm video Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội:

