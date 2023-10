Nghe lời thầy bói, người phụ nữ quê mùa thành kẻ sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/12/2018, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên trục đường liên xã (thuộc địa phận thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam). Tại hiện trường, nạn nhân là chị Vũ Thị N. (SN 1979) tử vong trong tình trạng có nhiều vết đâm, cắt trên cơ thể. Đôi bông tai cùng chiếc điện thoại của chị N. "không cánh mà bay", chiếc xe máy thì nằm chỏng trơ giữa đường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do thời điểm xảy ra sự việc được xác định vào lúc rạng sáng, tại khu vực vắng vẻ, các dấu vết gần như bị kẻ thủ ác xóa sạch đã khiến cơ quan điều tra gặp vô vàn khó khăn. Nhân chứng duy nhất của vụ án là Trần Thị Thêm (SN 1982, hàng xóm và cũng là bạn thân của nạn nhân). Chính người này đã tìm tới nhà chị N. trong tâm trạng hốt hoảng, gào khóc không ngừng để thông báo cho gia đình nạn nhân về sự việc. Nhằm dựng lại diễn biến vụ án, cơ quan công an đã mời Trần Thị Thêm tới để lấy lời khai. (Khu vực nơi xảy ra sự việc) Đối diện với các điều tra viên, Thêm tỏ ra vô cùng đau đớn trước cái chết của người bạn thân, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Thêm nhớ lại, khoảng 3h ngày 18/12, Thêm cùng chị N. đang trên đường đi mua cá về bán. Khi cả hai đi tới địa phận thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, Lục Nam thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy cùng chiều áp sát, chặn đầu để cướp. Phát hiện chị N. có đeo bông tai vàng, các đối tượng đã xông vào cướp. Trong lúc hoảng loạn, chị N. kêu cứu nên đã bị 2 đối tượng dùng dao đâm và cứa cổ. Về phía Thêm, do không giữ được hồn vía đã cố gắng tháo chạy nhanh nhất khỏi hiện trường, trở về thông báo cho mọi người tới ứng cứu. Trong suốt quá trình khai báo lại sự việc, Thêm liên tục nghẹn ngào mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng xảy ra với người bạn thân. Qua xác minh, Thêm và chị N. vốn là đôi bạn thân thiết do đã từng có nhiều năm đi buôn cá với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai người cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, phân tích những thông tin mà Thêm cung cấp, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều điểm phi lý, bất thường. Điển hình, khi mô tả về đặc điểm nhận dạng của những kẻ gây án, Thêm cho biết, một trong hai đối tượng có hình xăm nhỏ ở cổ tay (thời điểm xảy ra vụ việc trời còn tối, diễn biến nhanh…). Bên cạnh đó, cùng bị chặn đường tấn công, cướp tài sản, trong khi chị N. phải bỏ mạng thì Thêm không hề có xây xước dù chỉ là vết thương nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi bất giác nhận ra sơ hở trong lời khai của mình, Thêm quay hướng nói rằng, bản thân bị ảnh hưởng tinh thần do gia đình xảy ra quá nhiều chuyện. Có thể, trong lúc hoảng loạn, Thêm nhớ nhầm. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, cộng hưởng các bằng chứng khác nhau, cuối cùng cơ quan điều tra đã từng bước lột tẩy lớp mặt nạ của kẻ sát nhân mang tên Trần Thị Thêm, khiến đối tượng cúi đầu nhận tội. Thêm khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án, thấy dòng họ nhà mình liên tục có người chết, Thêm đã đi xem bói. Thầy phán, để mọi việc được hóa giải, Thêm cần phải tìm được người "thế mạng". Kể từ thời điểm đó, nỗi hoang mang, lo sợ trong đầu óc Thêm mỗi ngày một tăng lên. Sau nhiều ngày suy tính, Thêm đã nhắm tới chị N. đồng thời lên kế hoạch chi tiết để gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Rạng sáng 18/12, Thêm rủ chị N. đi buôn cá. Vốn là người tham công tiếc việc, lại muốn tranh thủ kiếm vài đồng để gia đình tiêu pha dịp Tết nên chị N. không mảy may nghi ngờ mà nhận lời đi cùng người bạn thân. Trước khi đi, Thêm đã chuẩn bị dao để chờ cơ hội ra tay. Khoảng 3h cùng ngày, khi cả hai tới địa phận thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, Lục Nam), nhận thấy đoạn đường vắng, Thêm đã dùng dao đâm, cứa cổ chị N. tới chết. Nhằm tạo dựng hiện trường giả, Thêm tháo hoa tai và lấy điện thoại của nạn nhân quăng xuống hồ nước ngay gần đó. Xong xuôi, Thêm quay trở về trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi thông báo với gia đình nạn nhân về vụ giết người, cướp tài sản. (Con dao gây án) Điều đáng nói, khi cùng người thân chị N. quay trở lại hiện trường vụ án, Thêm gào khóc vật vã và tỏ ra hối hận vì đã không ngăn cản để cứu người bạn thân. Thông tin, Trần Thị Thêm chính là kẻ giết người khiến người dân địa phương khi đó ai cũng rụng rời chân tay. Ngày 26/6/2019, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thêm về tội "Giết người". Tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ sự ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Căn cứ hồ sơ điều tra, cùng diễn biến quá trình xét xử, Tòa tuyên phạt bị cáo Thêm mức án chung thân. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

