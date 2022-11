Truy nã kẻ chém lìa chân người đàn ông ở Hà Nội

Chiều ngày 11/11, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT huyện Thường Tín vừa ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng (SN 1994, trú tại Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.



Theo điều tra, Đăng có mâu thuẫn về tiền bạc với ông N.V.H. (SN 1972, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội). Đăng rủ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

Hình ảnh vụ việc.

Chiều 15/7, Đăng mang theo dao mèo dài gần 50 cm và đưa cho Hoàng biển số giả để lắp vào xe nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, hai đối tượng mặc áo khoác màu xanh của hãng xe ôm công nghệ, rồi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân.

Tại đây, khi thấy ông H. đang đi bộ, Đăng cầm dao chém đứt chân ông H, sau đó bỏ trốn.

Quá trình truy bắt, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên đối tượng Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng về tội Cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã Vũ Tá Đăng

Ngoài vụ án trên, Vũ Tá Đăng liên quan đến vụ án giết người tại quận Hai Bà Trưng năm 2017. Tuy nhiên, Đăng có bệnh án nội trú chẩn đoán tâm thần phân liệt không biệt định của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nên chưa bị xét xử.

Quyết định truy nã nêu rõ, nếu phát hiện Vũ Tá Đăng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Thường Tín, cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích: