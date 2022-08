Khởi tố 2 đối tượng chém lìa chân người đàn ông trên đường

Liên quan tới vụ chém lìa chân người đàn ông đang đi trên đường, ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Tá Đăng (SN 1994, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Vũ Tá Đăng và Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: ANTĐ)

Theo điều tra của cơ quan Công an, chiều 15/7, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc anh N.V.H. (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân) bị một nam giới dùng dao chém đứt lìa cẳng chân phải khi đi bộ ở đường tỉnh lộ 427. Sau khi gây án, nghi phạm nhảy lên xe máy do một người khác điều khiển bỏ chạy về phía đê Hữu Hồng hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội.

Ngày 23/8, ban chuyên án đã bắt giữ một trong hai người liên quan là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại ngõ 678 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Căn cứ tài liệu thu thập được cùng với lời khai của Hoàng, bước đầu xác định do có mâu thuẫn về tiền bạc với nạn nhân H. nên khoảng 13h ngày 13/7, Vũ Tá Đăng (SN 1994, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng rủ đi “giải quyết” mâu thuẫn.

Hình ảnh lúc xảy ra sự việc.

Nhận lời, Hoàng đi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen mang biển 29D2 để chở Đăng. Chiều 14/7, hai đối tượng này lên đường đi thực hiện kế hoạch. Hôm đó, Đăng mang theo con dao "mèo" dài khoảng 45-50 cm và đưa cho Hoàng biển số giả để lắp vào xe nhằm tránh bị phát hiện. Cả hai đến chờ ở địa điểm đối diện nhà anh H. khoảng 30 phút nhưng không thấy nạn nhân nên đèo nhau quay về.

Đến khoảng 16h ngày 15/7, Đăng gọi điện cho Hoàng. Hoàng về phòng trọ lấy túi đeo chéo đựng con dao, rồi mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần kín mặt, lên đường.

Khi gặp, Đăng đưa cho Hoàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh của một hãng xe ôm công nghệ, sau đó cả hai di chuyển về Thường Tín. Phát hiện anh H. đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng bảo Hoàng dừng lại rồi cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân. Do Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang truy bắt để xử lý.

Hiện vụ chém lìa chân người đàn ông đang đi trên đường ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.