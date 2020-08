Truy nã đối tượng thuê “sát thủ” với giá 300 triệu để giết người

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương (SN 1974; trú tại: Ngọc Lâm, Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra của cơ quan Công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương đã thuê Phạm Tuấn Hải (SN 1985; trú tại: Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988; trú tại: Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng) để giết anh M. (SN 1982, trú tại: Ninh Hiệp, Gia Lâm) với giá 300 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Xuân Hương và quyết định truy nã của cơ quan Công an.

Khoảng 18h ngày 11/01/2020, khi thấy anh M. đang điều khiển xe máy đến cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thì bị các đối tượng dùng súng bắn liên tiếp 4 phát vào người. Anh M. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vinmec.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 15/1/2020, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng Tuấn Hải và Hiệp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/2/2020, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương .

Nếu phát hiện đối tượng Hương, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự; SĐT: 0936366246), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

