Bắt đối tượng trốn truy nã trong vụ đâm người ở chợ Long Biên

Ngày 8/4, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Đặng Hải Biên (SN 1990, trú tại Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Thanh Hóa. Đối tượng Đặng Hải Biên. (Ảnh: CACC) Biên là đối tượng truy nã nguy hiểm đang bị cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội truy nã về tội giết người .



Theo hồ sơ, ngày 16/3/2019, tại khu vực chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình do mâu thuẫn khi bán hàng, anh P. bị một nhóm thanh niên đánh và dùng dao gọt hoa quả đâm vào sườn khiến anh P. bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Biên về tội giết người. Tuy nhiên đối tượng Biên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/3/2020, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Biên. Đến ngày 1/4/2020, Biên đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết vụ việc.