Điểm danh hàng loạt "VIP" bị truy nã vì sai phạm nghiêm trọng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước. Bà Thoa đã đồng lõa cùng ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương thông qua các thủ đoạn để chuyển dịch đất công hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1, TPHCM) do Tổng Công ty Sabeco quản lý sang đất tư nhân. Bùi Quang Huy bị Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với nhiều tội danh: Buôn lậu, Vi phạm các quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty PVTex và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc. Thời điểm bị khởi tố, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Ngày 19/5/2019, Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Interpol đưa ông Huy vào diện truy nã đỏ. Trần Duy Tùng được biết đến là con trai ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch BIDV), bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản của BIDV và rửa tiền khi đầu tư trái phép 10,4 triệu USD vào một ngân hàng tại Lào. Trần Duy Tùng thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú. Tùng bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an phát lệnh truy nã trong nước và quốc tế ngày 9/5/2020 khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 31/5/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex). Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Dưới thời Vũ Đình Duy, PVTex liên tục lâm cảnh thua lỗ. Tổng số lỗ tính đến ngày 31/3/2015 đã lên tới 1.732 tỷ đồng, nhà máy 7.000 tỷ hoạt động ì ạch. Mới đây nhà máy này hoạt động trở lại nhưng chưa có tín hiệu khả quan. Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVC. Đồng thời, phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế bị can Trịnh Xuân Thanh vào ngày 16/9/2016 sau khi xác định Thanh bỏ trốn. 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh ra trình diện cơ quan điều tra sau thời gian dài trốn tại Đức. Đồng thời viết đơn tự thú với cơ quan công an. Ngày 7/8/2017, Trinh Xuân Thanh bị bắt giam.

