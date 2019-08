Trường Maple Bear có mấy cơ sở, có hoạt động “chui“?

Maple Bear là gì?

Hệ thống Maple Bear Việt Nam tự giới thiệu thuộc tổ chức giáo dục toàn cầu Maple Bear có trụ sở tại Vancouver (Canada). Tổ chức này có hơn 350 trường mầm non và tiểu học hoạt động tại 17 quốc gia trên thế giới từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đến châu Á. Đại diện phòng GDĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng xác nhận hệ thống Maple Bear Việt Nam dạy theo chương trình của Canada. Hiện tổ chức giáo dục này đang có hơn 350 trường mầm non và tiểu học hoạt động tại 17 quốc gia trên thế giới bao gồm: Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Ma-rốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Philippines và Việt Nam.