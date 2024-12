Công an Hà Nội truy nã đối tượng gây thương tích cho cai thầu

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Hà Văn Đồng (SN: 1989, HKTT: Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hà Văn Đồng và quyết định truy nã.

Theo điều tra, xuất phát trong quá trình thi công tại công trình ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Đồng đã đánh gây thương tích cho cai thầu. Căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Đồng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 15/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can với Hà Văn Đồng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Đ/c Đinh Ngọc Hùng, Đội Điều tra tổng hợp, SĐT: 0348396559), cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.