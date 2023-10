Trường mầm non có cô giáo bóp miệng bé 15 tháng tuổi bị đóng cửa

Ngày 4/10, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ có cô giáo bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi vừa bị đóng cửa vì hoạt động không phép. Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, cơ sở này hoạt động trái phép, phòng đã đề nghị UBND thị trấn Trâu Quỳ ra văn bản đóng cửa.

Giáo viên mầm non dúi đầu, bóp miệng bé gái 14 tháng tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, trong ngày 3/10, UBND thị trấn Trâu Quỳ đã có thông báo về việc dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ. Việc đóng cửa sẽ tiến hành kể từ ngày 4/10.

Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho hay, cơ sở này không có giấy phép hoạt động, không đảm bảo an toàn PCCC… Chính vì vậy chưa được UBND thị trấn Trâu Quỳ cấp giấy phép. Việc đóng cửa này sẽ tiến hành cho tới khi nào cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Các trẻ đang học tại đây sẽ được chuyển sang học tại Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ ở gần đó hoặc theo nguyện vọng phụ huynh đối với các trường công lập hay dân lập trên địa bàn. Vụ việc đã được Công an thị trấn Trâu Quỳ tiếp nhận điều tra, xác minh.

Trước đó, đêm 2/10, mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái bị cô giáo tát vào mặt, bóp má và có hành động dọa nạt cháu bé. Bé gái khóc không ngừng. Lúc này có một cô giáo khác ngồi bên cạnh nhưng đã không can ngăn. Được biết, sự việc cháu bé bị giáo viên bóp miệng đã xảy ra cách đây khoảng hơn 1 tháng. Nữ giáo viên trên cũng đã bị nhà trường sa thải.