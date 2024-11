Đồng Nai: Tạm giữ 8 thanh thiếu niên tổ chức đua xe, gây rối

Ngày 16/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi “gây rối trật tự công cộng” khi sử dụng xe độ chế, không biển số tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Thông tin ban đầu, gần đây xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô độ chế lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường rối quay clip, phát tán lên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng có hành vi "gây rối trật tự công cộng" (ảnh: CAĐN)

Trước hành vi coi thường pháp luật, có biểu hiện “gây rối trật tự công cộng”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho Công an thành phố Biên Hòa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành truy xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ nhóm đối tượng gồm trú tại nhiều địa phương gồm: Mai Đức Duy (16 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (16 tuổi), Vũ Trường An (18 tuổi), Vũ Hoàng Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Đức Tú (17 tuổi), Lê Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Gia Long (16 tuổi), Nguyễn Đức Huy (16 tuổi). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi các đối tượng trên.