Phá đường dây tội phạm giao dịch lên đến 20 tỷ/ngày của Shen Chia Chi

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án TGL5 liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan, tạm trú TP Hà Nội), Cơ quan ANĐT đã khởi tố thêm 11 bị can về các hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

11 bị can bị khởi tố gồm: Ngô Quang Cảnh (SN 1993, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Lý An (SN 1994, trú Q. 11, TP HCM) về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”;

Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (SN 1994), Tạ Thành Luân (1993), Tạ Hoàng Gia Bảo (SN 2000), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (SN 1997), Trịnh Quốc Toàn (SN 1998), Vũ Triệu Huy (SN 1993) và Phan Hồng Nhật (SN 1988, cùng trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”; Trần Quang Dương (SN 1988) và Nguyễn Chí Minh (SN 1985, cùng trú TPHCM) về hành vi “Đánh bạc”.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"

Trong số 11 đối tượng trên, Cơ quan ANĐT đã bắt tạm giam 2 bị can là Ngô Quang Cảnh và Lý An, các bị can còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức: cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino)... thu hút hàng trăm ngàn người tại tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập Chuyên án TGL5, chỉ đạo lực lượng tập trung, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an thu thập thông tin, xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng phạm tội để đấu tranh, triệt xóa.

Theo điều tra, website Gi8 có máy chủ đặt tại Mỹ, do đối tượng ở nước ngoài điều hành. Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc...

Thông qua hệ thống thanh toán do các đối tượng tự thiết lập, nhóm đối tượng sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược và hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Qua phân tích dữ liệu, Ban Chuyên án xác định, dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của đối tượng Shen Chia Chi. Đáng chú ý, Shen Chia Chi sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Xác định Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội, ngày 4/6/2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Shen Chia Chi về hành vi: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Qua đấu tranh, Shen Chia Chi khai nhận mình là quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “Kênh PN”.

Lý An và Ngô Quang Cảnh bị bắt tạm giam (ảnh CA)

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định, số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng. Sau đó, Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo và chuyển số tiền còn lại ra khỏi Việt Nam…

Hiện Chuyên án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.

