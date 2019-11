(Kiến Thức) - Trong lúc truy đuổi nhóm trộm xe, Trung uý Công an huyện Cần Đước (Long An) bị ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ các đối tượng gây ra cái chết của Trung úy Tống Duy Tân (SN 1989), cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước.

Sau 3 ngày nằm điều trị, Trung úy Tân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khuya 15/11, trung úy Tân cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm chống tội phạm trên địa bàn.

Khi phát hiện hai kẻ trộm xe gắn máy nên anh tổ chức truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, kẻ trộm vứt chất bột về phía sau làm trung úy Tân lạc tay lái té ngã, bị chấn thương sọ não.

Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng Trung úy Tân đã qua đời sau 3 ngày ở bệnh viện.

Theo công an huyện Cần Đước, Trung úy Tân trước đây công tác ở huyện biên giới Đức Huệ. Do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên anh được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước công tác khoảng 3 tháng nay.

Hiện Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp công an huyện Cần Đước tiếp tục điều tra làm rõ vụ trung úy Công an ở Long An tử vong khi truy đuổi băng trộm xe.

