Phát hiện người đàn ông treo cổ ở ban công chung cư The Pride

Khoảng 7h ngày 5/10, chị Phan L.C, trú ở chung cư CT1 The Pride, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông bất ngờ phát hiện chồng là anh Nguyễn T.V. 34 tuổi, nhân viên hành chính - Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an) chết trong tư thế treo cổ tại ban công của căn hộ trên.

Ảnh minh họa.

Sau đó, chị Phan L.C đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng Công an quận quận Hà Đông đã khẩn trương xuống hiện trường bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an quận Hà Đông cho biết, bước đầu, nguyên nhân ban đầu được xác định, người đàn ông này treo cổ tử vong có thể là do mắc bệnh lý. Nguyên nhân chính thức hiện cơ quan công an đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi và chờ kết quả giám định.

Hiện vụ người đàn ông treo cổ ở ban công chung cư The Pride đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

