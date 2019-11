Phim trường BBK cho đoàn phim Trung Quốc ở Lạng Sơn: Chủ đất bị “xử”, quan chức được “tha”?

Liên quan đến dự án “phim trường BBK”, mới đây UBND TP Lạng Sơn quyết định xử lý về những sai phạm xảy ra ở khu đất số 463 tại thôn Rọ Phải (xã Mai Pha, TP Lạng Sơn- nơi xây dựng “phim trường BBK”.



Cụ thể, theo văn bản số 298/QĐ-KPHQ của UBND TP Lạng Sơn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với bà Nông Thị Minh Huệ (SN 1985, trú quán tại thành phố Lạng Sơn), chủ phim trường BBK nêu rõ, sẽ tháo dỡ toàn bộ các công trình xây lắp dựng trên khu đất mà bà Huệ chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở gồm 11 nhà sàn, 11 chòi, 1 nhà bảo vệ và đề nghị UBND xã Mai Pha lập biên bản, xử phạt những công trình, việc làm sai phạm.

Dư luận đặt câu hỏi, Khu đất được công ty TNHH điện ảnh BBK thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh để sản xuất phim “Lạc Nam Du Ký” vào tháng 12/2016 có nhiều sai phạm đã được chỉ ra ở trên. Tuy nhiên những sai phạm này tốn tại nhiều năm qua, mà nay khi dư luận ồn ào, chính quyền mới quyết liệt xử lý. Vậy chính quyền địa phương có phải chịu trách nhiệm?

Toàn cảnh phim trường BBK.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc UBND TP Lạng Sơn ban hành quyết định khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, buộc bà Nông Thị Minh Huệ tháo dỡ toàn bộ các công trình xây lắp dựng trên khu đất số 463 tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở gồm 11 nhà sàn, 11 chòi, 1 nhà bảo vệ là có căn cứ.

Bởi theo quy định của pháp luật, việc sử dụng đất, đúng mục đích, việc xây dựng công trình phải tuân thủ các quy định của luật xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ với người nước ngoài thì phải có đăng ký kinh doanh và phải trình báo với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, chủ công trình này không chỉ vi phạm về đất đai, xây dựng mà còn vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa nghệ thuật...

“Những vấn đề này cần phải làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời cần phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc buông lỏng quản lý, để cơ sở này xây dựng, hoạt động nhiều năm mà không phát hiện, quản lý, xử lý theo quy định pháp luật” - luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường phân tích, khu đất đã được công ty TNHH điện ảnh BBK dưng phim trường, từng được một đoàn làm phim có người Trung Quốc thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh để sản xuất phim “Lạc Nam Du Ký” vào tháng 12/2016, hiện nay phim chưa phát hành.

Như vậy, cần làm rõ việc sản xuất phim này có được cơ quan quản lý về văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn của Lạng Sơn thông qua và cho phép thực hiện hay không? Nội dung có phù hợp với văn hóa, nghệ thuật, thuần phong mỹ tục và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hay không? Tất cả những vấn đề này cần phải xác minh làm rõ và xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nếu để một nhóm người nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động sản xuất phim hoặc các loại hình văn hóa nghệ thuật mà không có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng Việt Nam thì hết sức nguy hiểm.

“Những tư tưởng, văn hóa của nước ngoài không phù hợp với văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam có thể truyền bá vào Việt Nam một cách dễ dàng thông qua những tổ chức như thế này khi thiếu sự quản lý của nhà nước. Bởi vậy, vấn đề này không chỉ là vi phạm hành chính đơn thuần mà còn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Luật sư Cường cho biết.

Đồng thời cho rằng, các cơ quan chức năng phải xác minh làm rõ hành vi, làm rõ nội dung và mục đích của nhóm đối tượng vi phạm đồng thời phải xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền địa phương, của các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý về văn hóa, nghệ thuật, về đảm bảo an ninh trật tự, về quản lý lĩnh vực xây dựng, đất đai trên địa bàn.