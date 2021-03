Trùm xăng giả Trịnh Sướng, Vân Trúc... “cha đẻ” của những vụ cháy xe kỳ lạ?

Từ vụ xăng giả Trịnh Sướng đến vụ xăng giả Đồng Nai do Phan Thanh Hữu cầm đầu, một lần nữa dư luận đặt nghi vấn rằng nguyên nhân hàng loạt vụ cháy xe, phải chăng có liên quan đến việc sử dụng xăng giả do các đối tượng bán ra thị trường.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức sản xuất, mua bán xăng giả quy mô lớn diễn ra tại nhiều tỉnh thành do Phan Thanh Hữu cầm đầu.



Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ tháng 8/2020 đến nay, đường dây này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Một trong những “chân rết” mua xăng giả rồi bán ra thị trường liên quan đường dây trên chính là vợ chồng Lê Thanh Tú (SN 1966) – Giám Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Với trụ sở chính cùng 11 chi nhánh tại Bình Dương, TP HCM, công ty Vân Trúc đã bán ra thị trường trung bình mỗi ngày trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Cây xăng Vân Trúc bị điều tra liên quan đường dây xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Cùng với đường dây xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, trước đó hàng loạt đường dây xăng giả khác đã bị triệt phá, nhiều ông trùm như Trịnh Sướng, Phan Thanh Hữu, Giám đốc công ty Vân Trúc…sa lưới pháp luật.

Theo lời khai của các “ông trùm”, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là nhập xăng từ nước ngoài từ các tàu neo đậu ở gần lãnh hải Việt Nam. Sau đó bơm xăng sang tàu của Việt Nam rồi sử dụng dung môi, hóa chất để biến xăng phẩm cấp thấp thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành, cấp cho xe bồn chở về các cây xăng do chúng lập ra, liên kết tiêu thụ.

Việc dùng chất phụ gia pha chế khiến dư luận đặt ra nghi vấn đến hàng loạt vụ cháy xe máy, ô tô khi đang di chuyển xảy ra thời gian gần đây và trước đó gây hoang mang dư luận. Nhiều ý kiến nghi ngờ rằng, nguyên nhân cháy xe 1 phần có liên quan đến việc sử dụng xăng giả do các đối tượng bán ra thị trường (?!)

Xăng giả phá hủy động cơ, là nguyên nhân gây cháy nổ

Trao đổi với PV sáng 10/3, TS Hoàng Mạnh Hùng - nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Trung tâm tư vấn giám định dân sự khẳng định, xăng giả, xăng kém chất lượng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy, nổ xe.

“Nếu như pha các dung môi hóa chất như naphtha và các hóa chất khác trong dầu làm cho phớt dầu và pha thêm methanol, ethanol… làm cho các phớt dầu của máy bị doãng ra dễ gây hở hơi. Khi chạy nhiệt độ cao, dừng đột ngột hay chạy chậm lại sẽ tạo tích tụ hỗn hợp quanh buồng nổ thành hỗn hợp cháy dẫn đến gây cháy, nổ. Do đó nguyên nhân chính xe cháy nổ do nhiên liệu nhiều còn về điện thì ít hơn” - TS Hoàng Mạnh Hùng nêu ý kiến.

Xăng giả được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe.

Theo TS Hoàng Mạnh Hùng, có 2 loại pha vào cho xăng để nâng chỉ số Octan (Toluene - chỉ số cháy nổ) trong xăng cao lên dẫn đến làm doãng các ống gioăng ra, khi hở ra hơi bay ra, khi chạy, nhiệt độ cao của máy dừng đột ngột sẽ thành hỗn hợp cháy xung quanh động cơ gây cháy, nhất là những máy cũ hở gioăng.

TS Hùng cho biết, bản thân ông đã từng gặp trực tiếp. Thực tế còn có tình trạng pha nước như cây xăng Đồi Nên, Bắc Giang trước đây. Việc pha nước sẽ làm hỏng động cơ. Bởi khi trong nhiệt độ nóng phân hủy, hợp chất gây hỏng động cơ.

“Do đó có thể khẳng định việc pha nhiều hóa chất làm tăng chỉ số Octan của xăng lên, biến từ xăng 92 thành xăng 95. Đồng thời gây hậu quả nếu như hỗn hợp sẽ gây gioăng của động cơ giãn ra dẫn đến cháy, nổ khi dừng lại đột ngột hoặc trong điều kiện nào đó có nhiệt độ, tia lửa” - nguyên Giám đốc Trung tâm tư vấn giám định dân sự cho hay.

Kỹ sư Lê Văn Tạch cho rằng, xăng giả chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới động cơ xe, đặc biệt là động cơ ôtô vì tiêu chuẩn cao hơn so với xe máy. Việc sử dụng xăng giả sẽ làm giảm công suất xe. Vì khi chưa đến điểm nổ, nhiên liệu đã gây kích nổ, đồng thời gây nóng máy khi sử dụng.

Trong xăng giả sẽ có lượng xăng ete và pha dung môi làm tăng chỉ số Octance. Đặc biệt, nếu xăng giả có chất gây hại cho động cơ sẽ làm hao mòn nhanh các chi tiết cơ khí, giảm công suất động cơ, ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ và các hệ thống liên quan.

Ngoài ra, thông thường xăng giả sẽ có hàm lượng chì cao. Khi chì thải ra ngoài trong quá trình hoạt động của động cơ dẫn đến ô nhiễm không khí, độc hại với con người. Đặc biệt, tài xế dùng đổ nhầm loại xăng giả, xe sẽ không xử lý tốt khí xả, có thể có những hợp chất nguy hại hình thành trong quá trình đốt cháy nhiên liệu, xả ra môi trường.

Kỹ sư Lê Văn Tạch.

Một trong những tác hại nguy hiểm hơn là việc sử dụng xăng giả còn giảm tuổi thọ của động cơ, xe thường gặp hiện tượng khó đề và chết máy khi đang chạy, khả năng gây cháy nổ cao. Khi các bộ phận cần sử dụng nhiên liệu để phuc vụ cho sự vận hành, nhưng nhiên liệu không đủ chất lượng dẫn đến các bộ phận động cơ “gồng mình” lên chống chọi. Các bộ phận của xe bị ảnh hưởng trực tiếp do xăng bẩn gồm hệ thống bơm xăng, các cảm biến của động cơ có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho bộ điều khiển trung tâm ECU của xe, dẫn đến lỗi bơm nhiên liệu, lỗi động cơ.

Ngoài ra, theo kỹ sư Lê Văn Tạch, một tác hại nữa của xăng giả là có thể làm cho các gioăng cao su làm kín và các đoạn ống cao su trong hệ thống nhiên liệu nhanh bị lão hoá làm tăng nguy cơ rò rỉ nhiên liệu dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao.

Trước đó, trong một lần trả lời báo chí, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân cháy nổ xe thời gian qua là do sử dụng xăng giả, xăng kém chất lượng.

