Vụ đại gia xăng giả Trịnh Sướng: Trách nhiệm của quản lý thị trường ở đâu?

Trước đó, từ 31/5 đến 2/6, Công an Đắk Nông khám kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của ông Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng) để mở rộng chuyên án sản xuất và mua bán hàng giả. Vụ án bị phanh phui khi cơ quan chức năng xác định một ôtô ở Đắk Nông bị cháy do sử dụng xăng kém chất lượng của đại gia này.

Sau khi bắt quả tang các bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, ban chuyên án xác định ông Sướng và một số người cầm đầu 4 nhóm đã pha trộn dung môi và một số chất khác vào xăng kém chất lượng để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả.

Đến nay, công an đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, hơn 430.000 lít dung môi, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 50 kg chất tạo màu. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền các bị can dùng để mua dung môi phục vụ việc sản xuất xăng giả là trên 3.000 tỷ đồng.

Trung bình mỗi tháng họ đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả. Với số lượng này thì trong hai năm rưỡi, ông Sướng với các bị can đã bán khoảng 180 triệu lít xăng. Nếu tính bình quân mỗi lít xăng 20.000 đồng thì tổng số tiền bán xăng giả khoảng 3.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của các bị can tại cơ quan điều tra thì chỉ bán 19,5 triệu lít xăng giả, thu lời bất chính khoảng 135 tỷ đồng.